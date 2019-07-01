Крым как историческая данность

Пять лет в Крыму стартовал второй этап выдачи российских паспортов. Первый этап (до июня 2014 года) был благополучно провален. За 2,5 месяца после присоединения гражданами РФ стали только 30% жителей полуострова, хотя к этому времени власти планировали завершить процесс «паспортизации». В итоге вручение бордовых корочек затянулось до декабря 2014 года.

Ситуация с паспортами стала квинтэссенцией многочисленных проблем, с которыми столкнулась наша страна, вернув Крым в родную гавань. Достаточно быстро радость от этого события и волна патриотической романтики сменилась серыми буднями. Руководству РФ требовалось принимать спешные меры по унификации нормативно-правовой базы и хозяйственному развитию бывшей украинской территории.

Весной-летом 2014 года правительство рисовало на бумаге красивые планы по развитию полуострова. За этот период Крым должен был превратиться в жемчужину юга России и самодостаточный регион, то есть существовать без федеральных дотаций

На решение этих задач направлена реализация федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года». Общий объём финансирования ФЦП составил 681 миллиард рублей, из них средства госбюджета — 658 миллиардов.

Однако программа не достигла своих целей. В сентябре 2018 года правительство РФ продлило срок её действия до 2022 года, увеличив объём финансирования на 40 миллиардов рублей. Главная причина — нерешённые инфраструктурные проблемы

Деньги на крымские дороги (за исключением строительства моста через Керченский пролив, которое лично контролировал Путин) осваивались безобразно. И нет уверенности, что новая редакций ФЦП позволит решить вопрос качества дорожного полотна и портовых сооружений.

В связи с этим у многих россиян, которые горячо поддержали возвращение Крыма, возникает логичный вопрос: почему за свои деньги они должны оплачивать неудачные проекты, ответственность за которые несёт федеральное правительство и глава региона Сергей Аксёнов

Напомним, что до 2014 года за плечами господина Аксёнова не было достаточного опыта госуправления и хозяйственной деятельности. В украинском Крыму он занимался продажей продуктов питания. В большой политике Аксёнов «поднялся» благодаря тому, что стал пророссийским активистом, на сто процентов лояльным Москве. На профессиональные качества Аксёнова в Кремле закрывают глаза до сих пор.

Экономический эффект от присоединения Крыма россияне уже пятый год ощущают на собственных кошельках. На полуострове в 2014-2015 годах подскочили цены буквально на всё: отдых, общепит, продукты питания (с рынка исчезли дешёвые украинские товары), земля и недвижимость. Причём качество сервиса осталось в целом на прежнем уровне.

Крым утратил статус курорта, отдых на котором адекватен по соотношению цены и качества. На просторах Интернета давно гуляет циничная шутка о том, что, России было бы выгодно присоединить один лишь Севастополь, оставив весь остальной полуостров с его проблемами Украине. Киев, надо сказать откровенно, за российского туриста хоть немного, но боролся. Новые власти, видимо, считают, что деньги с материка будут течь сами собой.

Может сложиться впечатление, что автор этих строк не поддерживает события февраля-марта 2014 года. Отнюдь. Решение о присоединении полуострова к России было абсолютно правильным и отвечало геополитическим интересам РФ. Более того, Москва к такому развитию событий готовилась заранее, поддерживая, например, «мягкую силу» в виде «Русского Единства», которое возглавлял тот же Аксёнов. Кроме того, соответствующие документы наверняка были подготовлены Генштабом ВС РФ, причём, видимо, задолго до 2014 года.

Однако российские власти заблаговременно не сочли нужным озаботиться о чётком плане развития Крыма или о том, как сохранить в нём то лучшее, что было при Украине

Революционной романтикой и патриотическим пафосом сыт не будешь. Вот и решили товарищи-управленцы в Москве компенсировать свою хозяйственную бездарность за счёт средств налогоплательщиков и кошельков жителей Крыма, привыкших к совершенно другим ценам в магазинах.

На самом деле возвращение Крыма, несмотря на ряд существенных негативных последствий, объективно выгодно РФ. Без удобной Севастопольский бухты немыслимо развитие Черноморского флота. В середине 2000-х годов на фоне ухудшения отношений с Украиной в России активно обсуждался перенос военно-морской базы в Новороссийск.

Однако сосредоточение всех кораблей в Цемесской бухте заметно сократило бы возможности ВМФ. Во-первых, располагать все силы и средства в одном месте неправильно со стратегической точки зрения. Во-вторых, Новороссийскую гавань пришлось бы полностью перестраивать. В-третьих, с выводом из Крыма российских кораблей Черноморский флот потерял бы свои оперативные преимущества. На развёртывание в Чёрном море уходили бы дни, а не считанные часы

Поэтому присоединение Крыма к РФ было во многом вынужденным процессом. В конце февраля 2014 года перед Россией фактически стоял выбор: полностью потерять удобную и стратегически важную гавань из-за радикальной позиции новых властей, либо перебросить на полуостров войска, лишив Киев и Запад рычага давления и повода для политического шантажа.

Наши «уважаемые партнёры» назвали Крымскую весну «оккупацией», оставляя за скобками фактор симпатий местного населения. Стоит отметить, что по форме происходившие в феврале-марте 2014 года события действительно напоминают сценарий мягкой «оккупации».

Однако, если говорить по существу, то Россия перекроила границу с Украиной, осознавая, что «оккупантов» будут встречать не очередями из Калашникова, а цветами и триколорами. Русские войска вошли в Крым как освободители и в каком-то смысле миротворцы

Формальное нарушение императивного пункта международного права о незыблемости территориальной целостности оправдывала другая норма о праве народа на самоопределение. Русскому населению (около 60-70% жителей) Крыма не нравилось пребывание в составе Украины, которая планомерно выдавливала из страны всё, что связано с русской культурой и Россией. Какой реакции мог ожидать Киев с таким наплевательским отношением?

Для Запада «оккупация» Крыма стала красной чертой, которую перешла Россия. Тем не менее, наши «уважаемые партнёры» потихонечку трезвеют, осознавая, что Москва ни при каких обстоятельствах полуостров не отдаст. Более того, в Европе созревает понимание, что присоединение Крыма не оказало влияние на региональную безопасность.

Откровенно и мудро по Крыму высказывается президент Чехии Милош Земан. Политик настаивает на том, чтобы признать полуостров за РФ и навсегда закрыть этот вопрос. В качестве компенсации за потерю территории Киев должен получить денежную компенсацию. Пока Москва, Киев и коллективный Запад саботируют «формулу Земана», но иного варианта разрешения конфликта, который предполагает взаимные, а не односторонние уступки, никто ещё не предложил.

Сейчас в обсуждении крымского вопроса Запад и Киев опускают (и скорее всего, намеренно) исторический контекст. Крым до росчерка пера этнического украинца, товарища Никиты Хрущёва никогда не принадлежал Украине. Собственно и сама республика Украина (хоть и в составе СССР) появилась как государственное образование исключительно по воле большевиков

Единственное государство, которое может хоть сколько-нибудь претендовать на Крым, это Турция, в вассальной зависимости от которой находилось Крымское ханство. Но Османская империя отказалась от территориальных претензий ещё в конце XVIII века. А в XIX веке Крым превратился в южный форпост Российской империи. Ни один народ, кроме русского, не вложил в развитие полуострова столько ресурсов и не пролил столько крови за контроль над ним.

На первый взгляд при обсуждении «крымского вопроса», как и любого другого, наивно исходить из морально-этических соображений. При этом невозможно обойти стороной такую страницу истории, как героическую оборону Севастополя в 1854-1855 годы и 1941-1942 годы, ставшую одним из столпов русского национального самосознания, символом неувядающей воинской славы России.

С таким упорным сопротивлением иностранные захватчики сталкивались крайне редко. В память о сотнях тысяч погибших Россия не могла не воспользоваться подходящим моментом для возвращения Крыма в свой состав. Это была не прихоть или воля Путина, а продукт объективных исторических закономерностей, с которой Украине и Западу рано или поздно придётся смириться, если не де-юре, то де-факто.