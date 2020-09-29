Крупнейшее белорусское интернет-издание лишили статуса СМИ. Оно освещало протесты

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С 1 октября крупнейшее белорусское сетевое издание TUT.BY лишается статуса средства массовой информации. Соответствующие постановление 29 сентября подписал министр информации Беларуси Игорь Луцкой.

Само издание TUT.BY поясняет, что статус СМИ в Беларуси получается добровольно. Он дает изданиям некоторые преимущества, в том числе присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций и на массовых мероприятиях.

Издание по-прежнему будет работать как интернет-ресурс, но без статуса СМИ, уверяет TUT.BY.

«Русская планета» отмечает, что за время протестов издание TUT.BY ежедневно публиковало оперативную информацию о массовых протестах в Беларуси, приводило видеоматериалы с фактами насилия со стороны силовиков при задержаниях, вело прямые трансляции акций несогласных с результатами выборов.