Кровавая цена примирения с Эрдоганом

На днях Следственный комитет России сообщил, что продолжает расследование уголовного дела об убийстве подполковника ВКС России, лётчика бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца 810-й отдельной бригады Александра Позынича.

Военнослужащие погибли в Сирии 24 ноября 2015 года. Это были первые боевые потери нашей страны в арабской республике.

«В результате проведенных осмотров мест происшествия на территории провинции Латакия обнаружены места крушения российского бомбардировщика и вертолёта спасательной группы; с достоверностью установлены районы с позициями членов незаконных вооружённых формирований, с которых вёлся огонь по катапультировавшимся лётчикам; помещение в одном из населенных пунктов в провинции Латакия, куда боевиками было доставлено тело Олега Пешкова», — рапортует СК на своём сайте.

Ведомство вынесло постановление привлечении в качестве обвиняемых девяти граждан САР. Все они являются участниками незаконного вооружённого формирования (НВФ). Боевики обвиняются в покушении на убийство, глумлении над телом Пешкова, хищении оружия, боеприпасов и личного имущества.

«Указанные выше лица объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данном этапе проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и изобличение остальных соучастников преступных посягательств на жизнь российских военнослужащих, расследование продолжается», — сообщает СК.

Напомним, 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 ракетой класса «воздух-воздух» сбил российский бомбардировщик Су-24М, экипаж которого состоял из командира Олега Пешкова и штурмана капитана Константина Мурахтина. Оба пилота успели катапультироваться.

Пешков был расстрелян боевиками, а Мурахтин благополучно приземлился и был эвакуирован поисково-спасательной командой, которая состояла из сирийского спецназа, российских военнослужащих и бойцов «Хезболлы». Однако во время этой миссии был подбит вертолёт Ми-8. В результате осколочного ранения в шею скончался морпех Александр Позыныч.

Спустя три года…

Представленная Следственным комитетом информация к трёхлетию гибели Пешкова и Позыныча вызывает определённое недоумение, потому что к ответственности за их убийство российское правосудие никого не привлекло. По сути, итогом работы сотрудников СК стало установление обстоятельств гибели наших военнослужащих и причастных к этому злодеянию лиц.

Конечно, расследованию объективно препятствовала крайне неспокойная ситуация на севере Латакии и в районе сирийско-турецкой границы, где произошло крушение самолёта Пешкова, а потом и вертолёта Ми-8, в котором находился Позыныч.

Данная территория до сих пор частично находится под контролем протурецких НВФ. Москва, как известно, окончательно помирилась с Анкарой в августе 2016 года после визита в Петербург президента Реджепа Эрдогана. Таким образом завершить обследование места преступления российские следователи гипотетически могли ещё пару лет назад. К тому же диалог по поводу расследования гибели россиян был налажен за несколько месяцев до «покаяния» Турции.

Уместно напомнить, что личности исполнителей убийства Пешкова — это чистой воды секрет полишинеля. Су-24М подбил ракетой «воздух-воздух» пилот турецкого истребителя F-16. Его имя публично не называется, но очевидно, что Анкара прекрасно знает фамилию этого лётчика.

Как ранее утверждало Минобороны РФ, российский бомбардировщик стал жертвой засады, то есть турецкий пилот поджидал Су-24М. Это означает, что «удар в спину» носил спланированный характер и был организован на самом высоком уровне. Таким образом имеет смысл говорить о причастности к убийству как минимум отдельных представителей высшего командования ВВС Турции, а может и части политического руководства страны.

Кстати, ответственность за трагедию на волне бурного российско-турецкого примирения взял на себя ушедший в отставку премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу (28 августа 2014 года — 22 мая 2016 года). 10 октября 2015 года он подписал документ, который позволял ВВС сбивать все самолёты, которые нарушают госграницу со стороны Сирии.

Как ни сложно догадаться, ни турецкий пилот, ни офицеры ВВС, ни Давутоглу не были привлечены российскими властями к ответственности, несмотря на непрекращающийся последние два года процесс братания с Эрдоганом. Ничего не сделала и Анкара.

Летом 2016 года турецкое правосудие задержало военнослужащих, причастных к убийству Пешкова. Однако поводом для заключения под стражу офицеров ВВС была не расправа над нашим лётчиком, а их участие в госперевороте. О судьбе этих военнослужащих ничего не сообщается, но, судя по всему, они остаются в Турции.

Помимо непосредственных виновников трагедии, Анкара не выдала России даже боевика, который с группой злоумышленников расстреливал катапультировавшегося Пешкова и глумился над его телом. Речь идёт об одном из главарей неофашистского пантюркистского бандформирования «Серые волки» Альпарслане Челике. После расправы над нашим лётчиком этот ублюдок сделал видеозапись, где с гордостью демонстрировал остатки его парашюта и хвастался своей «победой».

В марте 2015 года турецкие власти арестовали Челика, а в мае 2017 года посадили на пять лет за решётку. Однако тюремный срок он получил не за убийство нашего лётчика. Боевика-националиста осудили всего лишь за незаконное хранение оружия. В ноябре 2016 года депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил в Генеральную прокуратуру РФ письмо с просьбой потребовать от Анкары выдать Челика. Но эта акция была заведомо обречена.

Обещали найти виновных

Обстоятельства гибели Позыныча выглядят куда более запутанными. Какая группировка обстреляла российский вертолёт с поисково-спасательной командой — СК не сообщает. Возможно, что это были те же «Серые волки» или боевики другой радикальной группировки. Вполне вероятно, что их личности как раз и установил Следственный комитет. Будем надеяться, что хотя бы в случае с гибелью Позыныча российское правосудие сможет восторжествовать.

Невнятная ситуация сложилась вокруг убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова. Он был застрелен 19 декабря 2016 года в музее Анкары 22-летним бывшим полицейским Мевлютом Алтынташем. Эрдоган обвинил в заказе преступления организацию оппозиционного мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, которая якобы стояла за мятежом турецких военных в июле 2016 года.

По делу об убийстве Карлова проходят 28 подозреваемых, под арестом находятся 8 человек, половина из них уволенные турецкие полицейские. Степень вовлечённости СК в расследование гибели дипломата не очень понятна. Но формально российские правоохранители продолжают уголовное производство.

Версия Анкары о причастности FETO многим экспертам кажется откровенно натянутой. Идеология сторонников Гюлена исключает применение насилия в отношении мирных граждан, тем более иностранцев. Однако Москва, видимо, по политическим причинам косвенно поддерживает обвинение турецких властей, утверждая, что убийство Карлова было направлено на срыв процесса примирения.

Как мы видим, в расследовании всех трёх дел позиция властей РФ с течением времени стала пассивной и поразительно мягкотелой. Кода произошли трагедии с нашими гражданами, каждый представитель руководства России считал своим долгом как следует махнуть в воздухе шашкой, пообещав, что виновные обязательно будут наказаны. Но кто из них вспоминает о своих громогласных заявлениях сейчас?

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