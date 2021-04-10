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Политика

«Кровавая суббота». Силовики Мьянмы продолжают расправу над мирными жителями

Сергей Михневич
10 апреля, 2021 13:22
1 мин
Сергей Михневич
10 апреля, 2021 13:22
1 мин
MOD Russia/Globallookpress.com
Силовики Мьянмы продолжают расправу над мирными жителями

В Мьянме продолжается противостояние армии и общества. За последние сутки убиты еще десятки демонстрантов - по данным «Анадолу», погибли 20 мирных жителей, очевидцы сообщают о 60 погибших.

В ходе акций против военного переворота в городе Пегу демонстрантов расстреливали силовики. После этого, по словам очевидцев, тела убитых военные собрали в один из буддистских храмов.

«Слышали, что тела убитых вывозят на военных автомобилях», - рассказали местные жители СМИ. По их словам, военные применили против демонстрантов тяжелое вооружение.

С начала конфликта в феврале в стране убиты почти 700 человек, в том числе около 50 детей. Ранее сообщалось, что в феврале в Мьянме армия объявила о захвате власти, задержав членов правительства.

Сейчас власть находится в руках начальника Генштаба ВС Мьянмы. В стране проходят массовые протесты, пишет «Росбалт».

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