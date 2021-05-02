Кризис в отношениях. Госдеп США поддержал направленный против России ход Чехии

Политика

Отношения России и Чехии обсудили госсекретарь США Энтони Блинкен и Андрей Бабиш, разговор состоялся по телефону.

«Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле. Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Бабиш согласились с необходимостью сохранять единство и решимость в ответ на дестабилизирующие действия России», - цитирует РИА «Новости» заявление государственного департамента.

Американская сторона поддержала решение властей Чехии исключить «Росатом» из участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».

При этом стороны согласились и дальше решительно отвечать на «дестабилизирующие действия РФ».