Критиковавшего Си Цзиньпина китайского магната исключили из партии и обвинили в коррупции

Политика

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Китайский магнат в сфере недвижимости, который публично критиковал решения Си Цзиньпина по борьбе с коронавирусом, был исключен из правящей Коммунистической партии Китая и обвинен в коррупции.

Бывший председатель имущественной госкомпании Huayuan Group Рен Чжицян исчез из поля зрения 12 марта, после того, как назвал лидера Китая «клоуном».

23 июля наблюдатель от партии в Пекине объявил, что 69-летний Рен Чжицян будет привлечен к ответственности за растрату, получение взяток и злоупотребление своим положением.

Рен известен своими прямолинейными взглядами и отношением к правительству Китая. В 2015 году агентство BBC описало его как «Китайский Дональд Трамп». В 2016 году партия объявила Рену испытательный срок из-за нарушения «политической дисциплины».

23 февраля, после конференции главы Китая Си Цзиньпина, Рен опубликовал материал, в котором обвинил правительство в попытке скрыть ранние вспышки COVID-19. Также Рен Чжицян неоднократно критиковал пропагандистские материалы, в которых Си и другие лидеры изображали спасение Китая от коронавируса, не упоминая, где он начался, передает The Independent.