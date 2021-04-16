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Русская планета
Политика

Крымские власти не испугал двукратный рост заболеваний COVID-19 на фоне туристического бума

Артем Денисов
16 апреля, 2021 01:32
2 мин
Артем Денисов
16 апреля, 2021 01:32
2 мин
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

В Крыму не будут закрывать или ограничивать работу туристических предприятий из-за роста числа заболевших COVID-19.

Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, в настоящее время идет увеличение заболеваемости коронавирусом. «По разным прогнозам, третья волна может быть».

При этом Аксенов отметил, что самые жесткие требования по работе отельеров были введены в прошлом году, а «жестче не будет точно». «По различным экспертным оценкам, вирус в теплую погоду выше 25 градусов теряет подвижность», - отметил главы Крыма, сообщает РИА «Новости».

Ранее главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская сообщила, что за последние две недели уровень заболеваемости COVID-19 на территории полуострова вырос практически вдвое.

Как сообщалось, начало туристического сезона на фоне ограничения авиасообщения с Турцией, может привлечь россиян в Крым, что в свою очередь спровоцирует усиление пандемии коронавируса в стране. Напомним, в апреле власти России решили приостановить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня, за исключением регулярных рейсов дважды в неделю.

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