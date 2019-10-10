«Криминальное чтиво» ГРУ

Американская газета The New York Times (NYT) опубликовала материал, в котором повествуется о сверхсекретном подразделении Главного разведывательного управления Генерального штаба (ГРУ ГШ). Основная задача этой структуры — проведение операций по дестабилизации внутренней ситуации в Европе.

Организация протестов, саботажи и убийства

Журналисты утверждают, что ГРУ замешаны в организации протестов против прозападного правительства Молдавии, а также государственного переворота в Черногории в 2016-2017 годы (в Подгорице были массовые волнения из-за интеграции страны в НАТО). Не забыла газета и про загадочное покушение на перебежчика Сергея Скрипаля, который был отравлен «Новичком» в Солсбери в марте 2018 года.

«Теперь работники западных спецслужб пришли к выводу, что эти операции, а возможно и многие другие проводились в рамках скоординированной и продолжающейся кампании по дестабилизации ситуации в Европе, проводимой элитным подразделением в составе российской разведывательной системы, имеющим навыки осуществления подрывной деятельности, саботажа и совершения убийств», — говорится в статье

Ссылаясь на источники в четырёх западных стран, NYT сообщает, что сверхсекретное подразделение — это в/ч 29155, расположенная на 11-й Парковой улице, на востоке Москвы. Из открытых данных следует, что там расположен 161-й учебный центр специального назначения. Его начальником является генерал-майор Андрей Аверьянов.

Личный и командный состав части — это ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне и на Украине. В 2016 году они якобы планировали убить премьер-министра Черногории и «захватить здание парламента»

«Это подразделение ГРУ, которое активно действует на протяжении многих лет по всей Европе. Было неожиданностью то, что русские, ГРУ, оперативники этой войсковой части почувствовали себя безнаказанными настолько, что начали вести эту крайне враждебную деятельность в дружественных странах. Это стало шоком», — цитирует NYT одного из источников.

Газета сообщает, что один из предполагаемых отравителей Скрипаля Александр Петров (Александр Мишкин) якобы приезжал в Великобританию за год до отравления. В кампании с ним были два «оперативника» Сергей Павлов и Сергей Федотов (отмечается, что это вымышленные имена), которые в 2015 году пытались отравить болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с юмором отнёсся к статье NYT.

«Подобные публикации — это, скажем так, из разряда «криминального чтива», по-английски — pulp fiction», — сказал представитель Кремля

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что журналисты американской газеты «спутали сюжет плохого голливудского триллера и реальность».

«О журналистике говорить не приходится»

Военный источник РП заявил, что материал NYT о сверхсекретном подразделении ГРУ является смешением реальных фактов и «околополитических спекуляций». По его словам, журналисты либо «плохо поработали с фактурой», либо задача передать более-менее достоверную информацию перед ними не ставилась изначально.

«Для западного обывателя эта публикация выглядит вполне достоверной, учитывая курс западных медиа на демонизацию России и шумиху вокруг инцидента в Солсбери. The New York Times очень удачно поместили информацию об этом подразделении в контекст актуальных политических событий. Но у профессионального военного или журналиста должно возникнуть огромное количество вопросов», — рассуждает собеседник нашего издания

С его точки зрения, The New York Times «слишком творчески» обработала информацию, полученную от западных спецслужб. Во время написания материала журналисты «явно увлеклись», пытаясь найти взаимосвязь в инцидентах, которые приписывают ГРУ (сейчас — ГУ. — RT).

Он полагает, что западным спецслужбам действительно может быть известна структура ГРУ и личные данные сотен сотрудников. Скорее всего, по распоряжению политиков они периодически допускают данные утечки в СМИ с целью дискредитации военной разведки РФ.

«Статью NYT я бы охарактеризовал как несерьёзную. Вместо попытки детального и взвешенного анализа деятельности ГРУ и указанной войсковой части журналисты опустились до страшилок про всесильное демоническое КГБ, в котором служил Путин, и кровожадных русских шпионов-убийц. На слух западного читателя это ложится хорошо. В этом, как сейчас модно говорить, «хайпе» вероятно и был смысл статьи», — сказал наш источник

Действительно в материале NYT приводятся не самые удачные и правдоподобные «доказательства» деятельности в/ч 29155. Крайне сомнительны утверждения о планировавшемся убийстве главы правительства Черногории. Москва выступала категорически против вхождения этой страны в НАТО, но принципиального значения для баланса сил в мире это событие не имело. Поэтому никакого военно-политического умысла устраивать столь рискованную и сложную диверсию у РФ быть не могло.

В то же время NYT справедливо подчёркивает, что дестабилизация ситуации в Европе и в Западном мире в целом объективно выгодна Москве. Логично предположить, что в стенах ГРУ и других компетентных ведомств разрабатываются операции с целью расколоть существующий антироссийский консенсус, не допустить его укрепления и распространения на другие страны.

Глупо отрицать, что раскачивание лодки внутри коллективного Запада и отдельных западных государств отвечает национальным интересам РФ

Например, российская дипломатия и система иновещания «подхватывают» любую протестную активность в Европе и США, пытаясь убедить западную аудиторию, что их правительство априори проводит недальновидную и неправильную политику, попирает демократические ценности и не заинтересовано в решении насущных социально-экономических проблем.

Правда, аналогичным образом в отношении России действуют западные институты и подконтрольные им СМИ, которым Минюст РФ присвоил статус «иноагента». Значение любой проблемы, возникшей на повестке дня в нашей стране, преувеличивается, доводится до абсурда, а работа властей злорадно критикуется.

Цель прозападной пропаганды и иновещания заключается в том, чтобы дискредитировать политический режим в РФ и вызвать всплеск массового недовольства. В материалах таких СМИ невозможно найти ни одного доброго слова о Путине и государственной машине. Почти каждый шаг руководства РФ высмеивается или поливается грязью

«Публикация NYT — это часть информационно-политического противостояния, которое в свою очередь является частью геополитического конфликта Запада и России. С 2014 года Запад активно демонизирует Россию, Россия — Запад. О журналистике в таких условиях говорить не приходится. Все крупные медиа де-факто превратились в институты пропаганды. При этом по-настоящему важные для общества и вооружённых сил проблемы остаются на периферии этой войны», — подытожил военный источник РП.