Крым высыхает. Ущерб от водной блокады Украины превысил 200 млрд. рублей

Политика

В Крыму наблюдается огромный дефицит пресной воды из-за обмеления водохранилищ и других источников. Из-за водной блокады полуострова со стороны Украины в Министерстве сельского хозяйства Крыма оценили ущерб в 200 миллиардов рублей.

«Общий ущерб, нанесенный сельскому хозяйству Крыма в результате прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу, по предварительной оценке, составляет 201,3 миллиарда рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Из-за того, что практически полностью прекратилось гарантированное орошение, из севооборота исключены влагозависимые культуры – кукуруза, рис, соя. Очень сильно сокращены объемы производства овощей открытого грунта, сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что власти Крыма намерены пожаловаться в ООН на водную блокаду со стороны Украины, пишет ТАСС.