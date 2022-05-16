Кремлевский чиновник назвал причину распоряжения Владимира Путина по «Азовстали»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Напомним, 21 апреля после доклада министра обороны Сергея Шойгу российский лидер приказал отменить наступление. Глава Минобороны говорил, что на штурм надо 3-4 дня.
Песков заявил, что распоряжение давалось «из гуманных соображений».
«... Президент Путин тогда приказал обеспечить возможность для всех гражданских, которые находятся на этом объекте, выйти из этого завода, выйти из подземелья, и затем проследовать в любую сторону», — сказал спикер Кремля. Его слова приводят «Ведомости».
Песков не смог дать ответ на вопрос, военные каких стран были на заводе, когда Путин принимал решение. Он посчитал это прерогативой Минобороны.
Россия 82-й день проводит спецоперацию на Украине. Украинская сторона заявляла о продолжающемся штурме предприятия, несмотря на распоряжение Путина. В начале мая Кремль призывал не доверять этой информации.