Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Кремль знает о пытках задержанных россиян и винит в этом самих граждан

Марьям Ибрагимова
4 февраля, 2021 13:37
1 мин
Марьям Ибрагимова
4 февраля, 2021 13:37
1 мин
"Русская планета"
"Русская планета"

В Кремле прокомментировали кадры с несогласованных акций протеста, прошедших в стране 23-го и 31-го января в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Стало известно, что официальная резиденция президента РФ имеет доступ не только ко всей палитре социальных медиа, но и к информации силовиков, а также к сведениям непосредственно с мест событий, передает РИА Новости в Telegram-канале.

Между тем пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков подчеркнул, что долгое оформление задержанных в отделениях полиции и размещение их в необустроенных камерах связано не с тем, что правоохранители хотели усугубить положение арестованных, а с тем, что граждане сами вышли на улицы.

Поделиться
ТЕГИ
Дмитрий Песков
Алексей Навальный
Кремль
протесты
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!