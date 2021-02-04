Политика

В Кремле прокомментировали кадры с несогласованных акций протеста, прошедших в стране 23-го и 31-го января в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Стало известно, что официальная резиденция президента РФ имеет доступ не только ко всей палитре социальных медиа, но и к информации силовиков, а также к сведениям непосредственно с мест событий, передает РИА Новости в Telegram-канале.

Между тем пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков подчеркнул, что долгое оформление задержанных в отделениях полиции и размещение их в необустроенных камерах связано не с тем, что правоохранители хотели усугубить положение арестованных, а с тем, что граждане сами вышли на улицы.