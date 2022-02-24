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Политика
Кремль заявил о якобы поддержке россиянами вторжения на Украину
24 февраля, 2022 14:32
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Youtube / RTVI Развлечения
Кремль убеждён, что россияне поддерживают вторжение войск РФ на украинскую территорию. Об этом заявил пресс-секретарь презента РФ Дмитрий Песков.
Он заявил, что, судя по неким опросам, граждане РФ поддерживают «спецоперацию по демилитаризации» Украины настолько же, насколько поддерживали признание Донецкой и Луганской народных республик, передаёт РИА «Новости».
Напомним, по подсчётам ВЦИОМ, признание статуса ДНР и ЛНР поддержали 73% россиян.
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