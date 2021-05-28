Кремль: Владимир Путин не извинялся перед Александром Лукашенко

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о словах белорусского президента Александра Лукашенко о том, что российский лидер Владимир Путин якобы извинялся перед ним за разговор о Беларуси с президентом США Джо Байденом.

По словам пресс-секретаря президента России, это просто была фигура речи и российский президент не извинялся - он информировал белорусского коллегу, пишет «Коммерсант».

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 28 мая затронут тему задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги. Российский президент может поднять вопрос о ее переводе из Минска в Москву.