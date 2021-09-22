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Политика
Кремль в ожидании решения Владимира Путина по поводу Госдумы
22 сентября, 2021 14:44
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Youtube / Дума ТВ
Решение о первом заседании новоизбранной Государственной думы должен принять президент РФ Владимир Путин. Кремль уведомит, когда соответствующее распоряжение поступит. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы сообщим, когда такое решение будет принято», - сообщил он.
Днём ранее спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин распорядился о подготовке к первому заседанию новой думы. Для этого создана временная рабочая группа.
Согласно российскому законодательству, новый созыв думы должен провести заседание на 30-й день после оглашения результатов выборов. При этом президент РФ, согласно Конституции, имеет право созвать заседание раньше, поясняет «ТАСС».
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