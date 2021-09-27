Кремль три недели не показывал кадры с отдыха Путина. Опоздание связано со смертью человека
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему фотографии с отдыха главы государства Владимира Путина были опубликованы не сразу, а спустя несколько недель. Российский лидер отдохнул в Сибири в начале сентября - компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.
Задержка публикации произошла по нескольким причинам. Во-первых, кадры не показывали из-за смерти главы МЧС Евгения Зиничева. Во-вторых, публикация выпадала на пик избирательной кампании.
«Действительно, шла избирательная кампания, потом трагедия такая случилась, поэтому это произошло сейчас», - сказал пресс-секретарь президента. Его слова приводит «Комсомольская правда».
На кадрах, опубликованных Кремлем 26 сентября, показано, как Путин заночевал в палатке и сварил уху из щуки. Путин и Шойгу вернулись 8 сентября - в день, когда не стало Зиничева. Места остановок политиков не рассекречивали.
До этого вышло расследование, в котором говорилось о специально построенных для отдыха Путина и Шойгу объектах. Некоторые отсутствуют на карте, у мест выставлена круглогодичная охрана.