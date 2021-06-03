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Политика
Кремль подтвердил: Путин ответит на вопросы населения и не будет отменять «Прямую линию» как в 2020 году
3 июня, 2021 17:32
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Стало известно, состоится ли Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в этом году и пройдет ли она в традиционном формате. В 2020-м обычного прямого эфира, в ходе которого глава государства отвечает на вопросы граждан, не было.
Путин проведет традиционную Прямую линию. Уже началась подготовка к мероприятию, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на соответствующий вопрос сказал: «Будет, идет».
Напомним, Путин не проводил отдельный эфир в 2020 году - элементы Прямой линии были частью пресс-конференции.
Напомним, Прямая линия с Владимиром Путиным впервые состоялась в 2001 году. Любой желающий может отправить вопрос главе гсоударства посредством смс, ммс, мобильных приложений и социальных сетей.
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