Кремль пережил глобальный сбой в работе соцсетей и интернет-сервисов рассказал Песков
Для коммуникации в Кремле существует своя спецсвязь, а использование сторонних мессенджеров запрещено. Поэтому глобальный сбой в работе соцсетей и мессенджеров на работу Кремля никак не повлиял. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«По рабочим делам мы используем линии правительственной спецсвязи. Таким мессенджерам в рабочем плане мы не можем доверять, это и не разрешается», - сказал он.
Песков отметил, что сайт президента РФ в период сбоя работал стабильно, никаких проблем с его доступностью не зафиксировано, передаёт РИА «Новости».
Днём ранее у компании Facebook произошёл крупный сбой в работе. Все связанные с этим интернет-гигантом сервисы (Facebook, WhatsApp, Instagram) были недоступны более 6 часов. Также проблемы наблюдались у сторонних компаний (Twitter, Google, Telegram и др.). Кроме того, появлялись сообщения о том, что возникали сбои в работе сети интернет.