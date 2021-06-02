Кремль отказался связывать ПМЭФ и задержания известных оппозиционеров за два дня до форума
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание оппозиционеров за два дня до Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кремлевский чиновник призвал не связывать ситуацию «с политическими претензиями».
Журналисты спросили Пескова, следят ли в Кремле за задержаниями известных оппозиционных политиков. Речь шла об Андрее Пивоварове и Дмитрии Гудкове.
Внимание Пескова обратили на то, что это происходит за несколько дней до ПМЭФ и «не украшает инвестфон».
«Во-первых это вряд ли имеет отношение к инвестиционному фону. Второе — вряд ли, наверное, можно их ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что обвинения со стороны силовых ведомств к политике не имеют никакого отношения», - сказал Песков. Его слова приводит РБК.
Представитель Путина подчеркнул, что вопросы о задержаниях - не компетенция Кремля. Он направил журналистов за ответами в силовые структуры.
Напомним, 31 мая в Санкт-Петербурге задержали Андрея Пивоварова. Это произошло после паспортного и таможенного контроля в Пулково. Его обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией. 1 июня стало известно об уголовном деле против бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Ему вменяют причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. Гудкову грозит до 5 лет лишения свободы.