Кремль объяснил разницу угроз от вступления в НАТО Украины и Финляндии со Швецией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, в чем разница угроз от вступления в НАТО Украины и Финляндии со Швецией. Вопрос стоит в плоскости территориальных споров.
Их нет ни с Финляндией, ни со Швецией, отметил кремлевский чиновник. В случае вступления в НАТО Украины «у России бы возник территориальный спор с государством в альянсе, что несёт огромные риски для всего континента», - сказал Песков. Его слова приводит Telegram-канал Вы слушали маяк.
Ранее Финляндия и Швеция окончательно решили вступить в альянс. Ратификацию вступления хотят провести по ускоренной процедуре. Условием Швеции является неразмещение ядерных сил и баз на своей территории. Россия обещала политическую реакцию на этот шаг двух стран.
Украина в 2014 году отказалась от внеблокового статуса. В 2021-м была принята стратегия, предусматривающая вступление страны в альянс и членство в ЕС. Президент России Владимир Путин заявлял, что со вступлением Украины в НАТО угрозы для России многократно возрастут.