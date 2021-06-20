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Политика
Кремль назвал дату очередной прямой линии Владимира Путина с россиянами
20 июня, 2021 08:07
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Kremlin Pool/Global Look Press
В Кремле назвали официальную дату общения Владимира Путина с гражданами страны. В прямом эфире он пообщается с россиянами 30 июня, программа выйдет в 12.00 мск.
Свой вопрос главе государства все желающие смогут задать через мобильное приложение «Москва – Путину», которое позволит выйти на связь со студией прямо во время эфира.
Во время программы Владимир Путин традиционно ответит на вопросы россиян, которые касаются международной повестки общественно-политической и социально-экономической обстановки в стране.
Впервые президент России пообщался с гражданами в прямом эфире 24 декабря 2001 года, пишут РИА «Новости».
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