Кремль направил Киеву 12 потенциальных решений после саммита Путина и Зеленского
Информированный источник в российских госструктурах сообщил о передаче Киеву от Кремля предложений по возможной встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Москва довела до украинской стороны 12 потенциальных решений. Украина не отреагировала на предложения.
Повестка была направлена несколько месяцев назад. В Кремле считают, что Путин и Зеленский могли бы договориться о возвращении послов, снять взаимные ограничения и санкции.
В списке не затронута тема Крыма. Донбасс упоминается однажды, но в виде замечания, что Россия поддержит мирные соглашения Киева с властями самопровозглашенных республик.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал «Коммерсанту», что страны по-разному видят наполнение встречи. Интересующие Киев темы: война, Крым - то, что российская сторона обсуждать не собирается.
Зеленский в апреле впервые поднял вопрос встречи с Путиным. Он позвал российского президента в любую точку Донбасса, где идет война. Путин согласился встретиться, но в Москве.