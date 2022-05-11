Кремль наконец ясно высказался о военном положении в стране
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о вводе военного положения в России на фоне военной кампании в Украине. Он заверил, что объявлять такой правовой режим руководство не планирует.
Вопрос о военном положении в России возник у журналистов на фоне сообщений от разведки США. Там полагают, что высшее руководство готовится к затяжному военному конфликту в Украине. По оценкам главы Национальной разведки США Эврил Хэйнс, Москва вынужденно перешла к «ситуативным» военным решениям из-за недостаточных успехов войск в боях. Это, считает глава Нацразведки, увеличивает вероятность объявления военного положения в России.
Журналисты спросили Пескова, действительно ли власти планируют ввести объявить такой режим.
«Нет, этого в планах нет», - приводит ответ пресс-секретаря «Интерфакс».