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Политика

Кремль: Москве и Минску нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы

Артем Денисов
22 апреля, 2021 06:17
2 мин
Артем Денисов
22 апреля, 2021 06:17
2 мин
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

России и Беларуси нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, две страны постоянно являются целями нападок со стороны Запада. «Поэтому нам нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, в состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна»,— сказал пресс-секретарь российского президента. По его мнению, уязвимость Москвы и Минска усиливает опасность для второй страны.

Так Песков прокомментировал телеканалу «Беларусь» высказывания российского лидера Владимира Путина о Беларуси во время послания Федеральному собранию. Президент РФ остановился на «попытке организации переворота».

Напомним, российские и белорусские спецслужбы совместно предотвратили «военный переворот» в Беларуси, который планировалось провести в День Победы 9 мая. Задержанные якобы планировали осуществить военный переворот в республике «по отработанному сценарию цветных революций». Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что задержанные в Москве лица готовили покушение на его детей.

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Путин
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Песков
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