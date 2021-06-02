Кремль будет разбираться с планами Судана нажать на стоп по российскому военному проекту

Политика

Кремль прокомментировал вчерашнее заявление Судана о пересмотре соглашения по военно-морской базе с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с этим вопросом будут «разбираться».

«Да, мы видели эти заявления. По дипломатическим каналам с суданской стороной мы находимся в постоянном контакте. Будем с этим вопросом разбираться», - сказал кремлевский чиноник. Его цитирует ТАСС.

Вместе с тем замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что власти Судана должны указать, что именно планируют изменить в соглашении.

«... Эти заявления надо, конечно уточнять, что за этим стоит», - сказал он «Интерфаксу».

О планах страны пересмотреть соглашение по базе в Красном море сообщил начальник Генштаба ВС Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн. У стороны нашлось объяснение: документ подписали при прежнем режиме, он не был ратифицирован. В связи с этим у Судана есть возможность внесения поправок.

Согласно документу от 2020 года, африканская республика выделит России территорию, на которой допускается размещение не более четырех кораблей и 300 военных.