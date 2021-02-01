Политика

Глава КПРФ Геннадий Зюганов аннонсировал проведение всероссийских митингов 23 февраля. О своих планах он объявил в соцсетях.

«КПРФ выступает за осмысленный и конструктивный протест, основанный на реальной программе развития. Только КПРФ предлагает альтернативный курс развития на основе социалистических принципов и в интересах трудящихся, а не олигархов», - написал Зюганов на своей странице ВКонтакте.

В сообщении говорится, что партия разработала 12 законопроектов и программу выхода из кризиса. Зюганов пригласил всех «мирно, достойно и организованно поддержать» коммунистов.

Пока акция не согласована с официальными структурами.

Накануне по всей России прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Общую картину протестов можно посмотреть на видео «Русской планеты».