Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

КПРФ планирует «отобрать улицу» у навальнистов и устроить свои протестные акции по всей России

Лилия Караева
1 февраля, 2021 12:05
1 мин
Лилия Караева
1 февраля, 2021 12:05
1 мин
Геннадий Зюганов
Официальный интернет-сайт КПРФ

Глава КПРФ Геннадий Зюганов аннонсировал проведение всероссийских митингов 23 февраля. О своих планах он объявил в соцсетях.

«КПРФ выступает за осмысленный и конструктивный протест, основанный на реальной программе развития. Только КПРФ предлагает альтернативный курс развития на основе социалистических принципов и в интересах трудящихся, а не олигархов», - написал Зюганов на своей странице ВКонтакте.

В сообщении говорится, что партия разработала 12 законопроектов и программу выхода из кризиса. Зюганов пригласил всех «мирно, достойно и организованно поддержать» коммунистов.

Пока акция не согласована с официальными структурами.

Накануне по всей России прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Общую картину протестов можно посмотреть на видео «Русской планеты».

Поделиться
ТЕГИ
Геннадий Зюганов
КПРФ
митинг
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!