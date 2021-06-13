«Коснется каждого»: на Украине назвали ударом окончание строительства «Северного потока — 2»
Достройка газопровода «Северный поток - 2» и его ввод в эксплуатацию станет серьезным ударом по Украине и коснется каждого жителя страны, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич.
«Сегодня мы уже можем сказать, что произошли два очень печальных для украинцев (события - прим. ред.). В вопросе «Северного потока — 2» это коснется каждого украинца, к сожалению… Это коснется всех, потому что это очень будет серьезный удар по нашей экономике», - сказал он.
Политик добавил, что власти страны не смогли себя обезопасить и напрасно верили, чтот трубопровод не будет достроен.
«Что это означает? Что нам изначально надо было бороться, наверно, не за закрытие «Северного потока — 2», а за обеспечение себя транзитным контрактом, не на четыре года, а на 14-25 лет», - заключил парламентарий.
Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал «худший сценарий» развития событий при отказе России от транзита газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток – 2».
Ранее Владимир Путин объявил о завершении работ на первой нитке «Северного потока — 2», строительство второй очереди газопровода будет завершено в течение двух месяцев, пишут РИА «Новости».