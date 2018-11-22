«Космос не терпит экономии на спичках»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости рассказал о проблемах на предприятиях госкорпорации. В частности, топ-менеджер обратил внимание на устаревшие производственные мощности. Тем не менее, как считает Рогозин, «Роскосмос» готов решать поставленные руководством страны задачи, в том числе за счёт «энтузиазма» людей.

«Несмотря на то, что производственные фонды «Роскосмоса» сильно устарели и современное оборудование составляет не более 13%, но это вопрос только денег, станки мы поменяем, люди готовы, энтузиазма очень много. «Роскосмос» точно поднимется даже при этом соотношении средств», — отметил Рогозин.

Заявление Рогозина очень созвучно девизу госкорпорации «Мы верим в космос». Учитывая деградацию позиций России в сфере космоса, в него действительно остаётся только верить. И надеяться, что вдруг произойдёт чудо и в руководство «Роскосмоса» придут профессионалы, имеющие за плечами не только дипломы об окончании технических вузов, но и 20-30 лет опыта работы в КБ и в цехах.

Нехватка автоматизированного высокотехнологичного оборудования, без сомнения, является важной проблемой. Наша страна даже в советское время заметно отставала в станкостроительной отрасли. Зарубежное производственное оборудование заметно превосходило по эффективности отечественные образцы. Сейчас, судя по всему, ситуация стала ещё хуже.

Однако в период существования СССР космическая промышленность выпускала агрегаты, узлы и ракеты с коэффициентом надёжности, который достигал 98%. И по этому показателю отечественная продукция нередко опережала американские образцы. Это стало залогом великих космических побед Советского Союза. В чём же заключалась причина превосходства советской техники? В людях.

Любой механизм в космической отрасли — это всё-таки штучное изделие, которое по большому счёту изготавливает не станок, а профессионал, то есть человек, который обладает высокой квалификацией, понимает, что он делает и в конце концов любит свою работу. Энтузиазм, о котором говорит Рогозин, конечно, важен, но на нём далеко не уедешь, если кадры не обладают соответствующими навыками, теоретическими знаниями.

Речь идёт не только об управленцах высшего звена и инженерах. Производством механизмов и сборкой космических аппаратов занимаются рядовые рабочие. Недавний инцидент с просверленной, а потом заклеенной дыркой на корабле «Союз» — очевидное доказательство того, что кадры в «Роскосмосе» деградировали как наверху, так на низовом уровне (дырку непредумышленно сделал рабочий). Но при этом в злоключениях обязательно нужно обвинить США (одной из первых версий была вина американских астронавтов).

11 октября на космодроме «Байконур» произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая должна была доставить космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга на МКС. Через две минуты после запуска сработала система аварийного спасения. Овчинин и Хейг благополучно приземлились в степях Казахстана. Это было первое за 35 лет ЧП с экипажем.

Чтобы вывести из-под удара «Роскосмос», федеральные СМИ наперебой рассказывали о том, как замечательно сработала система аварийного спасения, параллельно транслируя фотографии с улыбающимся американцем. Между тем, инцидент вызвал тревогу в экспертной среде, так как одна из самых надёжных ракет в мире перестала быть надёжной.

Как показали предварительные результаты расследования, Россия попросту разучилась собирать «Союзы». И главная причина брака — не в устаревших станках, а в непрофессионализме персонала. Фатальная ошибка, которая могла привести к гибели космонавтов, была совершена одним из рабочих «Байконура». Он непредумышленно повредил 6-миллиметровый шток датчика открытия сопла блока Д первой ступени.

Эксперты указывают ещё на одну важную причину некачественной сборки ракет и аппаратов — развал системы проверки качества (контрольной службы) и приёмки. В предыдущие годы «Роскосмос» значительно уменьшил штат этих специалистов в рамках кампании по «оптимизации расходов» и по повышению производительности труда. По всей видимости, «эффективные менеджеры» корпорации руководствовались логикой — «они же ничего не производят».

Кроме того, на отдельных предприятиях было утилизировано «устаревшее оборудование», которое зарекомендовало себя с самой лучшей стороны. Также «оптимизация» нанесла ущерб налаженной системе кооперации. В ряде случаев производственные линии переносили на предприятия, которые не обладали ранее соответствующими компетенциями.

Осенью большую популярность в YouTube получило интервью с инженером-конструктором со стажем 55 лет Вячеславом Котельниковым, который трудился на предприятии «Полёт» (Омск). Он считает, что ответственность за разруху в «Роскосмосе» несут руководящие кадры, которые совершенно не понимают специфику космической отрасли, но верят, что могут ею управлять. Отсюда и разговоры об «устаревшем оборудовании» и не нужных специалистах по проверке качества продукции.

По словам Котельникова, подобная некомпетентность приводит к элементарным ошибкам. В частности, он раскритиковал решение о модернизации ракеты «Ангара» и неуёмную тягу «эффективных менеджеров» к повышению производительности труда за счёт сокращения штатов, экономии на зарплатах рабочих и избавления от «устаревших станков».

«Не знаю, как их назвать — дебилы, охламоны, случайные люди… Они осваивают бюджет… Они все должны уйти», — эмоционально рассуждает Котельников. Основную ответственность за неудачи «Роскосмоса» он возлагает на экс-главу корпорации Игоря Комарова и бывшего руководителя Центра имени Хруничева Андрея Калиновского. Как подчеркнул инженер, «космос не терпит экономии на спичках», но именно этим, по его мнению, продолжают заниматься нынешние топ-менеджеры «Роскосмоса».

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