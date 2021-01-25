Космос превратился в зону конфликтов России и США

Политика

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил об исключении российских специалистов из обсуждения проекта американской окололунной станции Gateway. Решение связано с жалобами России на недостаточную роль в проекте.

По словам источника, россиян лишили доступа к материалам, исключили из рассылки писем.

«Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам», — сообщил источник агентству РИА Новости.

На новость отреагировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он написал в Telegram: «Как можно быть исключённым из лунной группы, если мы туда никогда не входили?».

Россия и США подписали соглашение о сотрудничестве в освоении Луны в 2017 году. Программа предусматривает строительство обитаемой станции Deep Space Gateway.

Ранее в России рекомендовали отложить создание ракеты для полетов к Луне. Соответствующее решение принял Совет по космосу Российской академии наук после доклада Рогозина.