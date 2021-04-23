Космонавт Романенко заявил о своем выдвижении на выборы в Госдуму

Политика

Кандидатом в Госдуму по Чертановскому округу Москвы (№210) может стать космонавт, Герой РФ Роман Романенко. В своем Instagram он сообщил, что подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России».

«Я человек военный. В моем лексиконе нет понятий «попробую» или «постараюсь». Когда ставится задача, офицер отвечает «Есть!» и выполняет ее. Даю вам слово чести, что иду в депутаты Госдумы, чтобы служить свой стране и её гражданам, бороться за благополучие людей и побеждать в этой борьбе. Если вы поддержите меня, мы победим вместе», - обратился он к своим подписчикам.

Романенко рассказал, что подал документы для участия в предварительном голосовании по одномандатному округу №210 города Москвы. По его словам, он решил идти в Госдуму не по списку, а по округу намеренно, чтобы представлять там «конкретных людей с их конкретными нуждами». В его избирательный округ входят районы Ясенево, Южное и Северное Бутово, а также Южное и Центральное Чертаново.

«У каждого района свои проблемы. Это и недострои, и перебои с общественным транспортом, и нехватка больниц, детсадов и других социальных объектов. Я сам отец двоих детей, поэтому знаю, как важно, чтобы условия жизни были комфортными», - отметил он.

При этом Романенко подчеркнул, что не намерен решать только точечные местные задачи. Он собирается предложить ряд комплексных мер социальной поддержки населения, которая особенно необходима во время пандемии коронавируса.

Роман Романенко - космонавт и Герой России, депутат Государственной Думы VI и VII созывов, более двух лет возглавлял военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Совершил два космических полета общей продолжительностью около 333 суток и один выход в открытый космос, который длился более 6 часов. Сейчас представляет в Госдуме Оренбургскую, Самарскую и Ульяновские области.