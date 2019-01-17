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Короткая память российских политиков
Короткая память российских политиков

Почему в России злорадствуют по поводу выхода Великобритании из Евросоюза?

Российские СМИ вновь заполонили материалы, посвящённые выходу Великобритании из Европейского Союза.

Ситуация вокруг Brexit действительно непростая. Британский парламент отказался утверждать план договора с ЕС, разработанный премьер-министром Терезы Мэй. И это стало серьёзным политическим поражением нынешнего главы правительства Соединённого королевства.

Мэй пришла к власти как человек, который должен выполнить требование народа вывести страну из Евросоюза. Предыдущий премьер Дэвид Кэмерон был против Brexit. После референдума 2016 года, на котором британцы решили попрощаться с ЕС, он оставил свой пост.

В отечественных медиа появилось множество заголовков и комментариев по поводу того, что Мэй в скором времени может подать в отставку. Времени у премьера немного — 29 марта 2019 года Великобритания с ней или без неё должна покинуть ЕС.

Brexit действительно имеет большое значение для будущего Европы и оказывает влияние на политический ландшафт Старого Света в целом. К тому же план выхода Великобритании предусматривает пересмотр почти всех торгово-экономических и таможенных документов. Его реализация — это технически сложная процедура. А сейчас к ней добавилась ещё и политическая турбулентность.

Тем не менее Brexit никак не затрагивает интересы России. В частности, президент РФ Владимир Путин говорил, что выход Великобритании из ЕС не принесёт Москве ни ощутимых выгод, ни каких-либо серьёзных неприятностей. Тем не менее, в российских СМИ тема Brexit получила необычайно широкий резонанс. На это, например, обратил внимание глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«Несколько удивлен тотальным доминированием темы Brexit в российских теленовостях. На всех каналах, непрерывным потоком... А ведь так много других, вне сомнения, столь важных для России тем», — удивился Косачев. Правда, к числу «важных» для РФ событий сенатор почему-то отнёс теракт в Кении.

Чем же объяснить неадекватно большое внимание российских медиа к Brexit? Выход Британии из ЕС в отечественных СМИ подаётся как свидетельство грядущего краха Евросоюза и кризиса правительства Терезы Мэй.

В многочисленных телесюжетах и публикациях в Интернете то и дело мелькает порой совсем неприкрытое злорадство: дескать, ну наконец-то Европа начала разваливаться, а британская старушка скоро получит пинок из правительства! Ура, товарищи! Рассмотрим оба эти тезиса поподробнее.

Последнюю четверть века Евросоюз остаётся самым развитым наднациональным образованием в мире. Европейским странам удалось создать единую экономическую зону, где свободно перемещаются люди, капиталы и товары. Столь тесная интеграция стала следствием, прежде всего, объективных исторических причин и естественной экономической взаимозависимости.

Иными словами, Евросоюз при всём желании невозможно назвать искусственно созданной организацией. Подавляющему большинству граждан в условиях свободного рынка живётся комфортно. Тем не менее ЕС не лишён массы проблем, как впрочем и любой другой развитый институт со сложной внутренней организацией.

Беда ЕС заключается не только в наплыве мигрантов и некоторой беспечности в вопросах безопасности. Евросоюз не смог «переварить» отдельных членов. Речь идёт не только о бедных государствах (Болгария, Румыния), но и о богатых — Великобритании — где господствуют весьма специфичные политические традиции и неоднозначное отношение к делам на континенте.

Великобритания всегда была «особым» членом ЕС. Она вступила в Союз, сохранив национальную валюту (фунт), и достаточно слабо участвовала в политической жизни ЕС.

Многие эксперты склонны считать, что вхождение Соединённого королевства в ЕС и выход из него (оба решения принимались по результатам референдумов) — это игра политических сил страны на противоречивом отношении британцев к тесной дружбе с Европой.

Пребывание в Евросоюзе и Brexit не оказали существенного влияния на британскую экономику (это видно по динамике роста ВВП). Очевидно, что Европейский Союз также не понесёт экономического ущерба из-за того, что его покидает Великобритания, и уж тем более — не развалиться.

ЕС изначально держался на двух китах — Франции и Германии. Крах Евросоюза возможен в случае Frexit или Dexit. Однако ни одна политическая сила в этих державах за подобный сценарий не выступает.

Конечно, в Западной Европе растёт популярность правых партий, считающихся евроскептиками. Во Франции — это «Национальный фронт» Ле Пен, в ФРГ — «Альтернатива для Германии». Но обе политические силы выступают за реформирование ЕС, осознавая его очевидные выгоды.

Теперь про «старушку» Мэй. К британскому премьеру действительно сложно испытывать симпатии, особенно после яростных нападок на Россию. В британских СМИ не исключают, что она покинет свой пост. В связи с этим невозможно обойти стороной высокий уровень политической культуры в столь ненавистном нам Туманном Альбионе.

Напомним, что в 2016 году после референдума, где победили сторонники Brexit, тогдашний глава правительства Дэвид Кэмерон выступил перед гражданами, где заявил, что не поддерживает курс на выход королевства из ЕС и потому покидает кресло премьера. Вполне вероятно, что если Мэй не протащит через парламент свой план по Brexit, то поступит аналогичным образом, так как «не оправдала доверие избирателей».

В связи с этим имеет смысл посмотреть на поведение российских политиков. Как поступают наши премьеры и госдеятели, которые не выполнили предвыборные обещания, проваливали реформы, позволили неаккуратные высказывания по отношению к гражданам («Вы держитесь тут!»)?

Кто-нибудь из этих людей выступил перед народом, признал (пусть и демонстративно) допущенные ошибки, объявил о добровольном сложении полномочий?

На ум приходит только знаменитая речь Бориса Николаевича Ельцина в новогоднюю ночь 2000 года. Однако в ней нет ни тени покаяния и ни слова о том, во что превратилась страна за годы торжества демократии и капитализма. Поэтому руководителям нашего государства стоит поучиться такту и культуре взаимодействия с избирателями у британских коллег.

Нынешняя волна злорадства вокруг Brexit на российском телевидении и в Интернете поднимает, казалось бы, давно ушедшие в прошлое тезисы о «скором крахе капитализма» и всего западного мироустройства. Поэтому впадающим в историческое беспамятство российским горлопанам уместно напомнить, как «загнивающий» Запад успешно пережил все кризисы и социальные потрясения, а вот наша страна — нет.

P. S. Сенатор Константин Косачев, который сейчас пожаловался на неадекватно большое внимание российских СМИ к теме Brexit, в 2016 году позволил себе одну маленькую, но весьма символичную откровенность. Комментируя референдум о выходе Великобритании из Евросоюза он сказал следующее: «Учитывая наши сложные на настоящий момент отношения с ЕС, есть соблазн обрадоваться».

Что ж, так держать! Будем продолжать радоваться проблемам Запада, не замечая собственных.

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