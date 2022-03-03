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Политика
Коронавирус официально почти закончился: Собянин с 3 марта полностью отменил использование QR-кодов
3 марта, 2022 09:17
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене QR-кодов в Москве с 3 марта. Вместе с этим снимается еще ряд действовавших ограничений.
Отменяются ограничения на посещение кафе и ресторанов, концертов, культурных, спортивных и развлекательных мероприятий.
С этого дня режим самоизоляции, действующий для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, становится не обязательным, а рекомендательным.
В ближайшее время возобновится работа секций программы «Московское долголетие», говорится на сайте градоначальника.
Собянин констатировал, что число больных коронавирусом в столице продолжает снижаться, стало меньше госпитализаций.
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