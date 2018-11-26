Корабли постоят. И ложатся…

25 ноября три украинских корабля совершили то, что, с точки зрения, пограничной службы ФСБ по Крыму, будет названо нарушением статей № 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву.

Для тех, кто не читает Конвенцию ООН на ночь, отметим, что 19-я статья Конвенции, трактует понятие «Мирного прохода», 21-я регулирует законы и правила, по которым он должен осуществляться. Судя по тому, что украинские артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» в тандеме с рейдовым буксиром «Яны Капу» оказались обстреляны бдительными пограничниками ФСБ России, проход по акватории Чёрного моря, с точки зрения, одной из самых компетентных российских спецслужб показался не очень мирным.

В ФСБ подтвердили факт применения оружия. По информации украинской стороны в результате действий российских пограничников пострадали шестеро граждан Украины, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Конфликтная ситуация, приведшая к силовым действиям российской стороны, произошла в районе 19.00 мск. Как сообщило информационное агентство «РИА Новости», ссылаясь на информацию из «первых рук» (пресс-службы ФСБ России) украинские суда допустили неправомерное пересечение российской границы, были взяты под конвой кораблями погранслужбы ФСБ, следовали в российских территориальных водах, не реагируя на неоднократные требования пограничников об остановке двигателей.

Судя по видео, которое за последние часы получило широкое распространение в интернете, имело место не только применение боевого оружия, но и таран военными кораблями ФСБ. Офицер российского пограничного корабля «Дон», активно перемежая подаваемые команды ядреными словами из великого и могучего языка, кричит: «Дави его!», предваряя таран украинского судна.

Как это было?

Исходной точкой распространения данного видео является Twitter министра внутренних дел Арсена Авакова, утверждающего, что доступ к видеозаписи, которая велась на борту российского «Дона», получен с помощью имеющихся в распоряжении его ведомства специальных средств и многообещающе заявляющего о том, что запись станет одним из аргументов в ходе рассмотрения дела о данном инциденте в международном суде.

Крупицы информации и «драматургию конфликта» удаётся почерпнуть из аудиозаписей, которые были опубликованы, опять-таки, на украинском портале Liga.net.

Вот вам «завязка». На радиоволнах слышен почти что левитановский голос российского пограничника, который приказывает командиру одного из судов: «Немедленно застопорите ход, иначе открою по вам огонь». Предупреждение звучит куда более спокойно, чем окрик инспектора ГИБДД по громкой связи с требованием к водителю, пересёкшему разметку 1.11, остановиться за перекрестком.

На украинском корабле кричат, что вышли (то есть, всё-таки, находились!) за пределы 12-милльной зоны.

Что такое 12-милльная зона, упоминаемая в эфире?

Это зона, относящаяся к территориальным водам РФ. А что за ней? Исключительная экономическая зона России, протяжённость которой в некоторых местах достигает 200 морских миль (от берега).

Что происходит дальше?

Украинцы кричат в эфире о том, что движутся по Керченскому проливу в сторону Чёрного моря, не имея намерений применять имеющееся на борту оружие, не проявляя вооружённой агрессии и действуя в строгом соответствии с договорами Украины и России о сотрудничестве в Керченском проливе.

Ответа пограничников не слышно. Но, начиная с пятого фрагмента записи, в голосе украинского моряка слышатся ноты паники. Судя по всему обстрел уже произведён. Радист несколько раз повторяет в эфире слова «Мне нужна помощь!», передавая координаты местонахождения 44,51,0,37,23,4.

Крик на смеси украинского и русского языков «Надайте помощь!» переходит в более тревожное «У нас лежачие раненые!», на что следует реплика, предположительно, с российской стороны: «Руки вверх! Все на судне руки вверх! Будем открывать огонь».

Финальный фрагмент записи, опять-таки, предположительно восстанавливающей (но лишь частично) ход конфликта, подводит нас к развязке ситуации, в которой, по состоянию на данный момент, обошлось без жертв.

— Выйдите на связь! – приказывают с судна, констатируя: «Я так понимаю, вы останавливаетесь… у вас крупнокалиберные пулеметы на борту!». Далее повторяется команда, предписывающая украинскому экипажу выйти с поднятыми руками.

Куда шли корабли и как же так получилось?

Маршрут следования артиллерийских катеров лежал из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. По информации, предоставленной ФСБ РФ, заявки на прохождение через него не были предоставлены в установленном регламентом порядке. Украинская сторона, напротив, утверждает, что заявка была подана своевременно, однако, не оспаривает тот факт, который, судя по всему, является детерминантой произошедшего конфликта. А именно

Ответа на заявку украинской стороны не последовало

А раз не последовало, значит проход разрешён не был. И украинские суда находились в акватории Российской Федерации «на свой страх и риск».

Это не могут не понимать те, кто сейчас называет Россию «страной-убийцей» и обвиняет в беспричинной атаке украинских кораблей, в результате которой суда просто «потеряли управляемость в результате обстрела». Например, первый зампред Верховной Рады Ирина Геращенко, которая на своей странице в Facebook укоризненно обращается к тем «шутникам», которые «исключали возможность нападения Путина».

Новый год не пройдёт

Реакция Петра Порошенко на инцидент более чем тревожна и болезненна. Верховная Рада собралась на срочную сессию. Президент Украины предложил ввести в стране военное положение сроком на 60 дней. Вторит ему глава СНБО Александр Турчинов, называя всё произошедшее актом военной агрессии.

Что это значит на практике?

Военное положение – не шутка. Это совершенно особый правовой режим бытия, который (внимание!) предоставляет украинским властям совершенно исключительные полномочия для управления государством, находящимся в состоянии крайней опасности.

Украинское государство (и президент, в первую очередь) получают возможность ограничения прав и свобод граждан и юрлиц. Не исключена принудительная эвакуация из наиболее опасных районов, допускается изъятие имущества частных лиц и учреждений. Вполне возможно временное введение цензуры и административное регулирование деятельности СМИ. Вводится комендантский час, если потребуется, трудовая повинность для той части граждан, которые являются трудоспособными. Ну а как без этого?

В случае эскалации конфликта военное положение может продлеваться до бесконечности. И, главное (самое приятное для Петра Алексеевича), срок полномочий президента, который мог истечь в мирное время 31 мая 2019 года, не может закончиться ни при каких обстоятельствах за исключением одного: военное положение закончилось.

Но кому это выгодно сегодня на Украине? Вопрос риторический.

Такая история.

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