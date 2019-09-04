Координатор «Общества Синих Ведёрок» поддержал на выборах Вадима Кумина

Пётр Шкуматов опубликовал в своем телеграм-канале список кандидатов в МГД, за которых он бы проголосовал.

«Друзья, публикую свой список кандидатов в МГД, за которых я бы лично проголосовал. Я не сторонник манипуляций, типа "умного голосования", которое на самом деле никакое не умное, выбор должны делать вы сами».

Помимо координации деятельности «Синих Ведёрок» (члены движения борются с произволом чиновников и хамством на дорогах, добиваются, чтобы «мигалки» использовались только на автотранспорте экстренных служб) Пётр является активным участником протестного движения и одним из учредителей «Лиги избирателей».

Шкуматов посоветовал голосовать за кандидатов, которых он хорошо знает, в нескольких округах, не агитируя против других кандидатов нигде, кроме 8 округа (Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол). В нём он настоятельно посоветовал голосовать за Вадима Кумина (экс-депутат Госдумы РФ, партия КПРФ), с которым соперничает «девочка, которая в своей программе заявляет о геноциде всего, что связано с автомобилями». Скорее всего, Шкуматов имеет в виду Дарью Беседину (команда Каца, поддерживается ЯБЛОКОМ и «Умным голосованием» Навального), т.к. в её предвыборной программе есть несколько пунктов, касающихся автолюбителей и пешеходов и преимуществах вторых перед первыми.

В других округах Пётр посоветовал голосовать за одного или двух кандидатов на выбор: Анастасию Удальцову в 5-м, Николая Зубрилина в 11-м, Георгия Федорова в 14-м, Михаила Тимонова в 16-м , Антона Медведева в 18-м и нескольких других кандидатов.