В конгрессе США поддержали организаторов незаконных акций в Москве

Видимо, теперь уже США без зазрения совести и практически в открытую заявляют о своей причастности к столичным погромам. Это подтверждает и политолог Юрий Самонкин.

По его словам, такие акции создаются буквально на ровном месте, чтобы пробудить протестные настроения. Подобное наблюдалось как в нашей стране, так и за рубежом.

Самонкин отметил, что сейчас в Госдуме и Совфеде активно обсуждают ужесточение закона о митингах. Эксперт считает это правильным решением, так как беспорядки в городе мешают горожанам вести привычный образ жизни и участвовать в нормальной избирательной кампании. Американцы вмешиваются, как только понимают, что могут что-то сделать. Слова поддержки и есть подтверждение тому, что США придерживаются стратегии вмешательства во внутренние дела других стран, если видят собственную политическую выгоду, пояснил Самонкин.

Ранее сообщалось, что МИД РФ официально обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутриполитические дела РФ в связи с освещением несанкционированных митингов в столице, прошедших 3 августа. По словам представителя МИД Марии Захаровой, опубликованный посольством США в Москве маршрут «прогулки» стал своего рода рекламой незаконного мероприятия.

Также сообщалось о задержании юристконсульта из США Татьяны Бренник, которая консультировала других задержанных по таким вопросам, как обмануть полицию и «правильно» заполнить протокол и что «надо» говорить.

По информации ГУ МВД по Москве, в согласованном концерте-митинге 10 августа приняли участие около 20 тысяч человек. Большая часть из которых были приезжие из других городов и даже из-за рубежа. Москвичей было не больше трети среди присутствующих.

Организаторами незаконных митингов являются Любовь Соболь и другие протеже Навального. Всех их отстранили от выборов из-за фальсификации подписей избирателей. Соболь также предоставила в избирательную комиссию подписи давно умерших людей, а также была поймана на организации целой «фабрики» по подделыванию автографов.