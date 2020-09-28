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Конфликт в Нагорном Карабахе: Армения уличила Турцию в помощи Азербайджану оружием

Артем Денисов
28 сентября, 2020 02:00
1 мин
оружие
Фото: pixabay.com

Армения располагает доказательствами вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе.

Как сообщил представитель Минобороны страны Арцруна Ованнисяна, у азербайджанских военных есть турецкое оружие, и «эти факты уже не вызывают сомнений». «Есть уточненная информация о наемниках, о вмешательстве Турции, о применении турецкого вооружения», — сказал Ованнисян, сообщает телеканал 360.

Ранее власти Армении обратились в Европейский суд по правам человека из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Ереван попросил применить меры в отношении Баку. Среди них - обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов, воздержаться от неизбирательных наступательных действий.

темы
Турция
Армения
Азербайджан
Нагорный Карабах
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