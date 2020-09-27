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Конфликт в Нагорном Карабахе довел Армению до ЕСПЧ

Артем Денисов
27 сентября, 2020 23:03
1 мин
ЕСПЧ
Фото: Википедия

Власти Армении обратились в Европейский суд по правам человека из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе, сообщило представительство республики в суде.

Ереван попросил применить меры в отношении Баку. Среди них - обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов, воздержаться от неизбирательных наступательных действий, сообщает РБК.

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о переходе страны на военное положение с 28 сентября. Ранее подобный режим был введен в ряде регионов.

О решении сообщил глава отдела внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

темы
Армения
Азербайджан
Нагорный Карабах
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