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Политика
Конфликт в Нагорном Карабахе довел Армению до ЕСПЧ
27 сентября, 2020 23:03
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Фото: Википедия
Власти Армении обратились в Европейский суд по правам человека из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе, сообщило представительство республики в суде.
Ереван попросил применить меры в отношении Баку. Среди них - обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов, воздержаться от неизбирательных наступательных действий, сообщает РБК.
Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о переходе страны на военное положение с 28 сентября. Ранее подобный режим был введен в ряде регионов.
О решении сообщил глава отдела внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
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