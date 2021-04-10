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Политика

Конфликт в Донбассе: настроение в ВСУ совсем не боевое

Сергей Михневич
10 апреля, 2021 10:48
1 мин
Сергей Михневич
10 апреля, 2021 10:48
1 мин
Viktor Chernov/Globallookpress.com
Конфликт в Донбассе: настроение в ВСУ совсем не боевое

Война в Донбассе стремительно превращается в реальность. Об этом накануне в своём тг-канале рассказал российский политолог Сергей Марков.

Но, по словам эксперта, настроение в украинской армии накануне возможных военных действий совсем не боевое.

«По экспертным оценкам коллег из Донецка не хотят воевать 40% военных Украины. Хотят воевать только 40%. 20% колеблются. Когда стало известно, что возможна война на Донбассе очень скоро и что Россия готова помочь Донбассу, началось массовое дезертирство из украинской армии и солдат и младших офицеров», - пишет политолог.

Марков считает, что боевой дух украинской армии низок из-за того, что их заставляет воевать марионеточная власть за интересы США.

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Донбасс
Конфликт
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