Конфликт Армении и Азербайджана получил неожиданное внимание

Политика

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Глава Римской католической церкви папа Франциск во время своей воскресной проповеди призвал Армению и Азербайджан к мирному урегулированию конфликта. Проповедь традиционно прошла на площади Святого Петра в Ватикане.

Понтифик с сожалением рассказал о том, что его беспокоит обострившаяся ситуация на границе двух стран. Он заявил, что будет возносить молитвы за семьи погибших в результате столкновений.

Франциск подчеркнул, что «посредством диалога и доброй воли сторон можно будет достичь длительного мирного решения на благо этих возлюбленных народов», сообщает REGNUM.

Напомним, новый виток конфликта на Кавказе начался 12 июля, когда стороны обменялись арт-обстрелами в пограничных Товузском и Тавушском районах.