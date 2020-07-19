По состоянию на 19 июля 10:45
Заболевших771 546
За последние сутки6 109
Выздоровело550 344
Умерло12 342
Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Конфликт Армении и Азербайджана получил неожиданное внимание

Кирилл Савушкин
19 июля, 2020 16:45
1 мин
Photo
Flickr

Глава Римской католической церкви папа Франциск во время своей воскресной проповеди призвал Армению и Азербайджан к мирному урегулированию конфликта. Проповедь традиционно прошла на площади Святого Петра в Ватикане.

Понтифик с сожалением рассказал о том, что его беспокоит обострившаяся ситуация на границе двух стран. Он заявил, что будет возносить молитвы за семьи погибших в результате столкновений.

Франциск подчеркнул, что «посредством диалога и доброй воли сторон можно будет достичь длительного мирного решения на благо этих возлюбленных народов», сообщает REGNUM.

Напомним, новый виток конфликта на Кавказе начался 12 июля, когда стороны обменялись арт-обстрелами в пограничных Товузском и Тавушском районах.

темы
Армения
Азербайджан
папа Римский
1 мин