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Политика
Конец пикникам: предложено отказаться от одноразовой пластиковой посуды и продуктовых контейнеров
20 мая, 2021 05:14
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
В России предложили отказаться от одноразовой пластиковой посуды и контейнеров для продуктов.
Об этом говорится в обращении ассоциации «Промышленность за экологию» в министерство промышленности и торговли РФ.
Во втором квартале Минпромторг, министерство природы и прочие ведомства должны направить в кабмин перечень продукции, которую постепенно следует вывести из оборота, так как до половины мусора в России - пластиковая упаковка.
Одновременно ведомства разрабатывают комплекс мер, которые ограничат оборот вредных товаров и упаковки в стране, пишут «Ведомости».
Ранее в Японии разработали революционный метод борьбы с загрязнением окружающей среды. Корпорация Mitsubishi Chemical представила миру инновационные пластиковые пакеты.
Ранее по теме: Японский пластик больше не будет плавать в море сотни лет
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