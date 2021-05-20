Конец пикникам: предложено отказаться от одноразовой пластиковой посуды и продуктовых контейнеров

Политика

В России предложили отказаться от одноразовой пластиковой посуды и контейнеров для продуктов.

Об этом говорится в обращении ассоциации «Промышленность за экологию» в министерство промышленности и торговли РФ.

Во втором квартале Минпромторг, министерство природы и прочие ведомства должны направить в кабмин перечень продукции, которую постепенно следует вывести из оборота, так как до половины мусора в России - пластиковая упаковка.

Одновременно ведомства разрабатывают комплекс мер, которые ограничат оборот вредных товаров и упаковки в стране, пишут «Ведомости».

Ранее в Японии разработали революционный метод борьбы с загрязнением окружающей среды. Корпорация Mitsubishi Chemical представила миру инновационные пластиковые пакеты.