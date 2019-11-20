Компромисса между Москвой и Токио не будет

По сообщению ТАСС из Токио, генеральный секретарь кабинета министров Японии Суга Ёсихидэ от имени правительства, а значит и премьер-министра Абэ Синдзо, со всей определенностью заявил о намерении официального Токио в результате «плотных» переговоров с Россией «на основе нашей базовой позиции решить территориальную проблему и в последующем заключить мирный договор».

Казалось бы, ничего нового не сказано – подобная «формулировка» перспектив японо-российских отношений встречается в выступлениях генсека Суга довольно часто.

Тем не менее, заслуживает особого внимания упоминание «базовой позиции» Японии на переговорах с представителями руководства РФ, в том числе, конечно, и на переговорах на высшем уровне. Ибо, как известно, начиная с осени прошлого года российские, да и японские СМИ, стали создавать впечатление о том, что якобы премьер Абэ отказался от претензий на два главных острова Большой Курильской гряды – Кунашир и Итуруп, и чуть ли не согласен заключить мирный договор с Россией на основе так называемого «хрущевского компромисса». То есть при передаче Японии лишь островов Малой Курильской гряды – острова Шикотан и островной группы Плоские (Хабомаи по-японски).

Однако в действительности Абэ ни разу вслух не говорил о согласии с подобным «компромиссом». Это за него делали российские и японские СМИ. Делали с различными целями.

Российские комментаторы представляли дело, как серьезную подвижку Абэ в вопросе выработки условий заключения мирного договора и даже чуть ли не уступку Путину, который, как известно, в свое время намекал японцам на возможность реализовать «подписанное и ратифицированное соглашение» 63-летней давности. Чтобы ни говорил сейчас пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, осенью прошлого года он уже подспудно, хотя и осторожно, с оговорками, но попытался готовить наш народ к сдаче Шикотана и Хабомаи японцам. Правда, к «не автоматической сдаче», а какой-то иной, постепенной что ли. Но сдаче, ибо вновь заговорили о «взаимоприемлемом компромиссе». Есть свидетельства о том, что президент Путин оценил «изменение» позиции «друга Синдзо».

Японские же СМИ забили тревогу, увидев в высказываниях Абэ намек на «решение территориальной проблемы на основе Совместной декларации 1956 года», то есть, как уже отмечалось, при условии подписания мирного договора при передаче Японии только Малой Курильской гряды. Эту «идею» приняли в Японии в штыки, потребовав объяснений на высшем уровне. И требуют от Абэ четких разъяснений до сих пор, причем не только от Суга на журналистских брифингах, но и официально от премьер-министра Абэ на заседаниях парламентских комиссии.

Вопрос один – действительно ли японский премьер пошел на попятную и согласился на переговорах с Путиным отказаться от «базовой позиции» Японии по поводу «возвращения четырех северных островов».

Понимая, что от оппозиции округлыми невнятными формулировками не отделаешься, «друг Синдзо» вынужден, не прибегая к японским двусмысленностям и иносказаниям «татэмаэ», говорить то, что есть на самом деле, то есть по-японски «хоннэ». А на самом деле никаких изменений в притязаниях японского правительства на все южные Курильские острова нет, и не предвидится, как бы этого не желал кто-то в Москве.

Вот недавнее «хоннэ» от Абэ-сан: «Суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова. В этом наша позиция неизменна. Заявления о каком-либо отходе от нашей базисной позиции на этот счет не соответствуют действительности».

«Не соответствуют действительности». Слышите, обозреватели и комментаторы российских СМИ? Не пора ли вам прекратить обольщаться и вводить себя и наш народ в заблуждение? Никакого «компромисса» с Абэ по Курилам не будет. Ибо новоявленные «самураи от политики» готовы биться до победы, то бишь до конца.

И еще. Объявленное намерение японского правительства вести «плотные» переговоры с Москвой по Курилам это, похоже, новая формулировка. В спорте есть такое выражение: плотный или жесткий прессинг. Это когда создается особое напряжение с целью завладеть мячом. Не этот ли метод хочет приметить Токио в отнюдь не спортивной схватке за Курилы?

Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока