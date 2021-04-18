Коммунисты России провели субботник на могиле Ильича
Актив коммунистической партии Коммунисты России собрался сегодня на Новодевичьем кладбище. Задачей традиционного апрельского субботника стало восстановление заброшенной могилы Дмитрия Ильича Ульянова, младшего брата Ленина. Надо было привести в порядок сам мемориал, а так же поправить ограду, заново засеять после зимы газон, высадить цветы.
- Зюгановцам некогда. Они сейчас решают, кто возглавит партию: Валерий Рашкин или Юрий Афонин. Ругаются и спорят, чем делегаты будут на съезде запивать не народную скумбрию, а черную икру и лобстеров. У них ведь есть очередной повод для гордости – еще один олигарх-зюгановец Владимир Блоцкий снова вошел со своим домом в Великобритании в топ самых богатых депутатов Госдумы. Блоцкий - глава Ассоциации отечественных рыбопромышленников, владелец рыбных компаний, так что пахнуть на съезде в Снегирях будет как на Лазурном берегу в дорогом рыбном ресторане, - рассказал глава ЦК КПКР Максим Сурайкин.
Действительно, партия Геннадия Зюганова как-то странно относится к родственникам Ленина, будто бы он круглый сирота. Показательной можно считать ситуацию в Ульяновске, где похоронен отец революционера Илья Николаевич Ульянов.
Сколько раз жители города просили первого секретаря Ульяновского обкома КПРФ, депутата Госдумы Алексея Куринного хотя бы к юбилею Ленина поправить покосившийся надгробный памятник и привести могилу Ульянова-старшего в приличное состояние. Тем более, что однопартиец Куринного, вице-спикер Законодательного собрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов владеет крупнейшим в регионе бизнесом по оказанию ритуальных услуг. Казалось бы, почему не пойти навстречу своим избирателям? Но ничего сделано не было. КПРФ не увидела никакой выгоды в подобной благотворительности.
В итоге, могилу Ильи Николаевича, по просьбе ульяновского губернатора единоросса Сергея Морозова, восстановили бизнесмены единороссы братья Юрий и Олег Коротины, которые торгуют мерседесами и фольксвагенами. То есть совсем не пролетарии.
Руки Коммунистов России после субботника пахли моющими средствами, краской и свежей землей. Испачканные в суглинке коленки гораздо красноречивее алых бантов и значков с профилем гения революции символизировали их верность ленинским идеалам, его имени и памяти.
- Мы все любим наш Крым, но многие ли знают, что во многом любовь эта и привязанность родилась благодаря Дмитрию Ильичу. Мы здесь, в том числе, и для того, чтобы сказать ему спасибо за заботу о нашем здоровье, - объясняет товарищ Максим.
Младший брат лидера первого в мире советского государства не занимал видного места в официальной иерархии государства. Однако многое сделал для страны.
21 декабря 1920 года был принят декрет Совета Народных Комиссаров «Об использовании Крыма для лечения трудящихся». Сложное дело по восстановлению разрушенных войной больниц и санаториев поручили выпускнику медицинского факультета Императорского Дерптского университета Дмитрию Ульянову. Его назначили особоуполномоченным Наркомздрава РСФСР в Крыму. Уже на месте, оценив невероятный потенциал черноморского климата, Дмитрий Ильич разработал полноценный масштабный проект по превращения Южного берега Крыма в здравницу, которому следовали до 1950-х годов.
В память об этом Коммунисты России посадили рядом с мемориалом крымский кипарис.