Коммунисы «переобулись» и не рискнули выставить опытного оппозиционера против «забывчивого» Володина

Политика

Партия КПРФ на своём съезде решила не выдвигать на выборах в Госдуму РФ по 163-му одномандатному округу саратовского коммуниста Николая Бондаренко. На выборах в этом округе он бы соперничал с выдвинутым от «Единой России» спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Первоначально Бондаренко должен был стать конкурентом «самого сильного» кандидата от единороссов.

Вместо соперничества с Володиным, Бондаренко будет выдвигаться по 165-му округу, где от «Единой России» выступает саратовский депутат Андрей Воробьёв.

Соперником Володина в 163-м округе станет секретарь саратовского горкома КПРФ Александр Анидалов.

Своё желание участвовать в выборах в Госдуму Бондаренко заявлял зимой. Он сообщал, что хотет выдвинуться в том одномандатном округе, где будет выдвинут «самый сильный кандидат от „Единой России“». Первоначально таким единороссом считался Николай Панков в Балаковском округе (Саратовская область, 164 округ). Позднее о желании участвовать в выборах заявил спикер ГД Вячеслав Володин. Бондаренко это испугало, однако решение о том, кого выставлять против Володина должен был принять съезд коммунистов.

В итоге Бондаренко будет бороться за мандат не против одного из самых опытных единороссов, а наоборот, против одного из самых неопытных. Его сопернику по округу Андрею Воробьеву 35 лет и его политический опыт составляет около восьми лет.

Возможное соперничество с Бондаренко ранее комментировал сам Володин. Он собирался направить письмо съезду коммунистов, чтобы те выставили против него именно Бондаренко.

Почему в итоге партийные лидеры решили выдвинуть против Володина другого кандидата, Бондаренко не знает. При этом, с его слов, никакого письма от Володина в итоге не поступало.

«Володин же заявлял, что будет [от него] какое-то письмо к съезду, но письма не было», - приводит его комментарий Znak.com.

Сам Бондаренко по-прежнему уверен в поддержке избирателей и готов бороться за голоса в любом округе.

Напомним, Николай Бондаренко известен своими яркими выступлениями с критикой антисоциальных законов. В частности, он выступал решительно против пенсионной реформы.

В 2018 году Бондаренко провел публичный эксперимент пытаясь выжить в течение месяца на прожиточный минимум.

Кроме того, Бондаренко ведет YouTube-канал «Дневник Депутата», где подробно рассказывает о своей работе и показывает «жизнь внутри областной думы».