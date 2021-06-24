Коммунисы «переобулись» и не рискнули выставить опытного оппозиционера против «забывчивого» Володина
Партия КПРФ на своём съезде решила не выдвигать на выборах в Госдуму РФ по 163-му одномандатному округу саратовского коммуниста Николая Бондаренко. На выборах в этом округе он бы соперничал с выдвинутым от «Единой России» спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Первоначально Бондаренко должен был стать конкурентом «самого сильного» кандидата от единороссов.
Вместо соперничества с Володиным, Бондаренко будет выдвигаться по 165-му округу, где от «Единой России» выступает саратовский депутат Андрей Воробьёв.
Соперником Володина в 163-м округе станет секретарь саратовского горкома КПРФ Александр Анидалов.
Своё желание участвовать в выборах в Госдуму Бондаренко заявлял зимой. Он сообщал, что хотет выдвинуться в том одномандатном округе, где будет выдвинут «самый сильный кандидат от „Единой России“». Первоначально таким единороссом считался Николай Панков в Балаковском округе (Саратовская область, 164 округ). Позднее о желании участвовать в выборах заявил спикер ГД Вячеслав Володин. Бондаренко это испугало, однако решение о том, кого выставлять против Володина должен был принять съезд коммунистов.
В итоге Бондаренко будет бороться за мандат не против одного из самых опытных единороссов, а наоборот, против одного из самых неопытных. Его сопернику по округу Андрею Воробьеву 35 лет и его политический опыт составляет около восьми лет.
Возможное соперничество с Бондаренко ранее комментировал сам Володин. Он собирался направить письмо съезду коммунистов, чтобы те выставили против него именно Бондаренко.
Почему в итоге партийные лидеры решили выдвинуть против Володина другого кандидата, Бондаренко не знает. При этом, с его слов, никакого письма от Володина в итоге не поступало.
«Володин же заявлял, что будет [от него] какое-то письмо к съезду, но письма не было», - приводит его комментарий Znak.com.
Сам Бондаренко по-прежнему уверен в поддержке избирателей и готов бороться за голоса в любом округе.
Напомним, Николай Бондаренко известен своими яркими выступлениями с критикой антисоциальных законов. В частности, он выступал решительно против пенсионной реформы.
В 2018 году Бондаренко провел публичный эксперимент пытаясь выжить в течение месяца на прожиточный минимум.
Кроме того, Бондаренко ведет YouTube-канал «Дневник Депутата», где подробно рассказывает о своей работе и показывает «жизнь внутри областной думы».