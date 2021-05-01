Коммунисты Армении вышли на первомайское шествие: «Не доверяем властям»

Политика

Сегодня в Ереване прошло традиционное первомайское шествие коммунистов. Его маршрут пролегал по проспекту Маштоца.

Митингующие завершили свое мероприятие небольшим митингом у памятника руководителю Бакинской коммуны Степану Шоумяну.

Там же и.о. первого секретаря ЦК Компартии Армении Ерджаник Казарян заявил, что только благодаря усилиям России армянской стороне удалось сохранить контроль над частью Карабаха.

По его словам, к подобному результату привели неопытность и нынешнего руководства страны, подрыв отношений между Россией и Арменией после «бархатной революции», передает «Голос Армении».