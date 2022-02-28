Коммунист остался без партбилета из-за позиции по «в***е» в Украине
Депутат гордумы Владивостока от КПРФ Виктор Каменщиков отказался от своего партийного билета из-за позиции фракции по поводу происходящего в Украине. Депутат заявил, что не согласен с руководством КПРФ.
«Оно [партийное руководство] фактически поддержало военные действия на Украине, использование российских войск на территории соседнего государства, - пояснил экс-коммунист. - А я против в***ы [военизированного конфликта] в принципе».
Каменщиков отметил, что также готов отказаться от своего мандата в гордуме, поскольку избирался по списку КПРФ.
Ситуацию уже прокомментировали в областном комитете КПРФ. Первый секретарь Анатолий Долгачев напомнил, что КПРФ сама выступила инициатором признания ДНР и ЛНР. Также партия поддерживает «освободительную борьбу» в Украине. Тем же, кто не поддерживает такую позицию, «не место в рядах КПРФ», передаёт «Коммерсантъ».