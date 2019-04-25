Команда мечты Ходорковского состоит из наркоманов-революционеров
Команда мечты Ходорковского состоит из наркоманов-революционеров

Возбуждено уголовное производство по статье 228 УК РФ

Обыски, прошедшие в начале апреля у бывших сотрудников признанной нежелательной в РФ «Открытой России» Леонида и Марины Запрудиных, выявили пристрастие активистов Ходорковского к запрещенным веществам. Помимо плантации марихуаны, в квартире был обнаружен запас мефедрона, опасного синтетического наркотика. В отношении Запрудиных возбуждено уголовное производство по статье 228 УК РФ.

Данный случай далеко не единственный. Ранее в Пскове были задержаны еще двое активистов «Открытки», Лия Милушкина и её муж. У них правоохранители обнаружили 8 килограммов наркотических веществ.

Складывается впечатление, что Михаил Ходорковский намеренно привлекает к работе людей, склонных к девиантному поведению, в частности наркоманов. У этого есть определенный для него смысл: наркоманы более скрытные, умело конспирируются, а потому идеально подходят для подпольной «революционной деятельности». К тому же, многие из них мечтают о «легалайзе», а значит хорошо мотивированы на смену власти.

Такую версию подтверждает и памятка, висевшая одно время на сайте «Открытой России». В ней подробно рассказывалось, как действовать в случае, если вас поймали с партией наркотиков в кармане.

При этом администрация сайта снимает с себя всю ответственность за судьбу своих сторонников короткой ремаркой «Делайте с этой информацией что хотите».

В конце марта Ходорковский объявил о ликвидации движения «открытая Россия». Однако русофобскую деятельность не прекратил, продолжив спонсировать Алексея Навального. Блогер и основатель ФБК также выступал за легализацию наркотиков, а кроме того сам был заподозрен в употреблении кокаина.

Еще в 2017 году в сети появилось видео, на котором Алексей проявил некоторые признаки пагубного пристрастия: сбивчивую речь, стеклянный взгляд и характерное скрежетание зубами. Координатор национального антинаркотического союза Михаил Минаков предположил, что блогер в момент выступления мог находиться под действием стимуляторов.

Лояльное отношение Навального к наркотикам подтверждает и недавний инцидент с активистом «Весны» Владимиром Казаченко. В руки  правоохранительных органов попало видео, на котором юноша употребляет запрещенные вещества и устраивает оргию с несовершеннолетней на фоне плакатов Навального.

Тогда Алексей никак не осудил поступок своего сторонника, по-видимому, посчитав, что каждый вправе сам выбирать себе досуг по вкусу, пускай даже речь идет о противоправных действиях. С такими этическими принципами блогер как нельзя лучше пригодится беглому олигарху Ходорковскому, мечтающему создать в России подпольную организацию, состоящую из наркоманов и растлителей.

Теги:
Места: Россия
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