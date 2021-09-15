Команда Леонова опрашивает о предвыборной кампании кандидата по телефону
Около 13 часов дня корреспонденту «Русской планеты» Людмиле Егоровой поступил звонок от соратника кандидата в депутаты Государственной Думы по 208 избирательному округу и координатора отряда «ЛизаАлерт» Олега Леонова. Собеседник представился Сергеем и попросил ответить на несколько вопросов.
Сергей спросил, знает ли респондент о том, что Олегу Леонову удалось собрать достаточное количество подписей за сохранение 20 объектов культурного наследия с присвоением соответствующего статуса (пяти зданиям уже присвоен такой статус). Также соратник кандидата напомнил, что Олег Леонов намерен добиваться бесплатных парковок для жителей ЦАО в центре Москвы, а также принятия закона о тишине, который не позволит дебоширам шуметь в позднее время, а также внесения изменений в закон о едином номере экстренных служб «112». Последний вопрос был достаточно агрессивным: готовы ли вы поддержать Олега Леонова на выборах?
Ранее Олег Леонов ушёл от прямого ответа на вопрос, поддерживает ли он власть. «Наверное, нет», – дипломатично ответил Леонов.