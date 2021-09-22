Колокол Генпрокуратуры начал звонить по «Колоколу»: в России хотят «заклеймить» ещё одно независимое медиа
От Генеральной прокуратуры РФ потребовали признать иностранным агентом издательский проект журналистки Елизаветы Осетинской The Bell («Колокол»). Соответствующее обращение в органы направил правозащитник Алексей Ионов. С его же «подачи» инноагентом было признано издание Medusa.
По словам Ионова, у него есть «основания» считать, что The Bell получает финансирование от некоторых компаний из США. При этом он обращает внимание, что у основателя проекта Елизаветы Осетинской есть американское юридическое лицо.
Ионов утверждает, что The Bell был основан в 2017 году после того, как Осетинская прошла обучение по программе журналистов-расследователей в Стэнфордском университете. При этом, по его словам, издание управляет юридическое лицо, зарегистрированное в США.
Кроме того, Ионов заявляет, что Осетинская якобы могла иметь связь с ЦРУ.
«После того, как Елизавета в январе 2018 года посетила университет Беркли и встретилась там с рядом людей, предположительно работающих на ЦРУ, ее юридическое лицо начало получать прямое финансирование из разных организаций», - цитирует автора обращения «ТАСС».
Отметим, что это не первая инициатива Алексея Ионова по признанию российских СМИ иноагентами. Ранее он направлял обращения, целью которых было присвоение такого статуса изданиям «Важные истории» и Medusa. В итоге оба СМИ были объявлены иностранными агентами.
Никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол: он звонит и по тебе.