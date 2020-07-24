Когда начнется вакцинация от коронавируса в Москве рассказал Сергей Собянин

Политика

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В России уже прошли успешные клинические испытания препарата от COVID-19.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, когда лекарство зарегистрируют и начнут выпускать, в столице стартует вакцинация жителей города. Вакцину могут зарегистрировать в ближайшие недели, после чего начнется работа с производителями, чтобы начать поставлять препарат в необходимых объемах.

По словам главы города, от приема препарата будет зависеть история развития пандемии в дальнейшие периоды, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, российская вакцина от коронавируса готова. Об этом заявил первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов.

По его словам, вакцина, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готова, у всех добровольцев есть иммунитет к коронавирусу. Все они выписаны из больницы и чувствуют себя хорошо, пишут «Аргументы и факты».

К концу августа ситуация в России стабилизируется и выйдет на сотни заболевших.