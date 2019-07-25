«Коэффициент полезности» Госдумы

Российские политологи составили так называемый «Коэффициент полезности депутатов Госдумы». Как заявляется, данный рейтинг необходим для оценки эффективности работы народных избранников. Этот любопытный документ был составлен на основании четырёх базовых критериев: народный рейтинг, рейтинг активности, медиа-рейтинг, экспертный рейтинг.

Его лидерами оказались председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), глава комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ), руководитель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР)

Чуть ниже расположились единороссы Антон Гетта, Андрей Макаров, Ирина Яровая, Пётр Толстой (бывший телеведущий, занимающий сейчас пост заместителя председателя Госдумы). Пятое место в рейтинге занял глава комитета по финансовому рынку справедливоросс Анатолий Аксаков.

Также в десятку попали знаменитый ревнитель нравственности Виталий Милонов, который со своими чудаческими инициативами в 2016 году перебрался в Госдуму из Заксобрания Санкт-Петербурга. В конце топ-10 расположился председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Личность этого депутата получила широкую известность в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Слуги народа

Если говорить серьёзно, то рейтинг полезности российскому парламенту без сомнения необходим. Его работа в целом и деятельность отдельных народных избранников (особенно спикера и глав комитетов) нуждается в трезвой и непредвзятой оценке. Российское общество имеет право получать наглядную картину достижений, ошибок и провалов законотворцев.

Напомним, что Госдума формально является представительным органом власти. Депутаты обязаны отстаивать интересы своих избирателей и региона, который поддержал их кандидатуру. Никакой иной задачи перед ними не стоит. По этой причине члены нижней палаты парламента должны вести постоянный диалог с гражданским обществом и прилагать усилия к совершенствованию законодательства.

Тем более, что человек, попавший в Госдуму, автоматически становится частью политической элиты РФ и получателем весьма солидного содержания за счёт средств налогоплательщиков. В частности, депутатам предоставляется ведомственное жильё, разнообразные льготы и высокая заработная плата.

В месяц рядовой депутат зарабатывает не менее 400 тысяч рублей (средний доход в РФ — 32,6 тысячи рублей, а самая распространённая зарплата — 23,5 тысячи рублей). Если народный избранник занимает должности заместителя или главы какого-либо комитета (то есть берёт на себя дополнительную нагрузку и ответственность), то может претендовать на доход свыше полумиллиона рублей

В реальности бюджетные расходы на содержание одного депутата превышают цифру в 400 или 500 тысяч рублей в месяц. Члены Госдумы регулярно бывают в командировках, в том числе зарубежных. При этом им по статусу не положено летать эконом-классом и останавливаться в отелях с двумя или тремя звёздами.

Конечно, было бы неправильным держать депутатов в «чёрном теле», лишая их служебных квартир и достойной оплаты труда. Такой популистский подход приведёт к тому, что в Госдуму будут проходить обеспеченные граждане и бизнесмены, мечтающие приумножить своё состояние. Нижняя палата парламента должна оставаться институтом власти, члены которого имеют возможность с комфортом жить и работать на средства, выделяемые государством.

Однако от ряда льгот депутаты всё же могли бы отказаться. Например, начать летать вместе с народом эконом-классом, останавливаться в не самых дорогих отелях (если деловые мероприятия не запланированы в гостиничных комплексах), перевести служебный автопарк на машины отечественного производства. Подобные меры приведут к сокращению бюджетных расходов на содержание Госдумы и никак не повлияют на качество её работы

Справедливости ради стоит отметить, что за последние годы нижняя палата парламента приняла ряд незначительных мер по урезанию льгот и повышению дисциплины (ранее большая депутатов регулярно отсутствовала на пленарных заседаниях и заседаниях профильных комитетов). Однако коренным образом ситуация не поменялась.

В коридорах Госдумы по-прежнему чувствуется поразительная безмятежность, как будто депутатский корпус живёт совершенно отдельной от народа жизнью и вариться в собственном котле. Впечатление абсолютно нерабочей атмосферы носит личный характер, но уверен, что подобное ощущение возникает у каждого человека, который периодически бывает в здании на Охотном Ряду.

Непопулярный орган власти

Чем на самом деле занимается Госдума? Такой вопрос, наверняка, мучает едва ли не каждого гражданина России, который узнаёт из СМИ об очередных запретительных, нелепых и откровенно идиотских инициативах парламентариев. Например, 24 июля в третьем чтении депутаты приняли закон, разрешающий использование луков во время охоты. При этом луки со стрелами необходимо обязательно регистрировать в Росгвардии.

23 июля депутат Шамсаил Саралиев («Единая Россия», Чечня) внёс в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года. В пояснительной записке говорится о том, что данная инициатива поможет усилить защиту здоровья человека и сохранить духовные ценности общества.

Абсурдные, ханжеские и безрассудные инициативы члены Госдумы выдвигают практически каждый день. С какой целью это делается? Во-первых, депутаты зарабатывают таким способом медийнную популярность. Во-вторых, через народных избранников Кремль и правительство как бы проверяют готовность (или неготовность) российского общества принять наиболее радикальные идеи

В сознании обывателя давно укоренился стереотип о том, что депутаты должны лично писать (или пишут) законы. В реальности компетенции и обязанности парламентариев не предполагают такого рода работу.

В Госдуме (как и в парламентах других государств) не сидят квалифицированные юристы. Законотворческая функция народных избранников сводится к разработке непосредственно концепции законопроекта. Юридически грамотным языком эту инициативу депутатов прописывают аппаратные работники, указывая ссылки на правовые акты, в которые вносятся изменения.

Тем не менее такая специфика составления законопроектов не означает, что в Госдуме могут находиться люди, далёкие от вопросов правового обеспечения, социальных, экономических и политических проблем страны. Депутаты должны обладать серьёзным опытом и компетенциями в той или иной профессиональной области. Например, логично, если бывший финансовый директор становится членом комитета по финансовому рынку или комитета по бюджету и налогам.

Но что мы видим действующем составе Госдумы? Обилие артистов, журналистов, спортсменов — людей, имеющих очень поверхностное представление о законодательстве РФ и проблемах регионов, которые они представляют. Чаще всего они становятся послушными инструментами в руках руководства фракций, бездумно голосуя за «нужные законопроекты»

Ситуацию усугубляет отсутствие в России политической конкуренции. Госдума не является местом для оживлённых дискуссий, аргументированной и последовательной критики партии власти («Единой России») и президента (как в развитых демократических государствах). В лучшем случае народные избранники могут попинать правительство в целом или отдельных министров.

Неудивительно, что Госдума никогда не пользовалась серьёзным авторитетом у наших граждан.

По данным агентства «Левада-Центр» на март 2019 года, деятельность Госдумы одобряли 36% респондентов, не одобряли — 61%. Лучше, чем к ГД, россияне относятся к федеральному правительству (40%) и региональным властям (58%), хотя именно их деятельность должна вызывать наибольший народный негатив, учитывая текущую социально-экономическую ситуацию

За что конкретно отвечают российские депутаты, до сих пор не очень понятно. Если мы говорим об адекватных законопроектах, которые инициировали непосредственно народные избранники (до 90% документов в ГД вносит исполнительная власть), то их можно пересчитать по пальцам, а нажимать на кнопочки для голосования по рекомендации коллег — может каждый. Вот и остаётся оценивать эффективность работы депутатов по параметрам «коэффициента полезности», которые заточены в основном на упоминаемость фамилий законотворцев в СМИ.