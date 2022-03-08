Ко дну: России перекроют доступ к морским технологиям
В ответ на ввод войск и боевые действия на территории Украины, России собираются закрыть доступ к морским технологиям. То же касается Беларуси, которая считается причастной к происходящему в Украине. Об этом стало известно источникам агентства Reuters.
Ограничения предусмотрены новым пакетом санкций, который подготовила Еврокомиссия. Предлагается не только запрет экспорта морских технологий в Россию, но и отключение трёх банков Беларуси от системы SWIFT.
По данным источников, ЕС намерен запретить поставки в РФ связанного с морским делом программного обеспечения и военно-морского оборудования. Этот шаг, по словам собеседника Reuters, призван нанести удар по судоходному сектору России. Кроме того, Евросоюз намерен отслеживать использование криптовалют, чтобы не допустить обхода санкций с их помощью.
Также не исключено, что ЕС расширит перечень персональных санкций в отношении российских официальных лиц и олигархов. Ожидается, что новый пакет начнут обсуждать уже 8 марта, передаёт «Коммерсантъ».